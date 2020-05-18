Alternatif Bank'tan tedarik zincirinin sağlıklı işlemesi için "Tedarikçi Finansmanı" çözümü

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, firmaların ve tedarikçilerinin nakit akışı kaynaklı sorun yaşamadan üretimlerine devam edebilmelerini sağlayan Tedarikçi Finansmanı ürününü devreye aldı.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Tedarikçi Finansmanı ürünüyle büyük ölçekli firmalara ve tedarikçilerine nakit akışlarını etkin yönetme imkanı sunarak tedarik zincirinin korunmasına katkıda bulunuyor.

Tedarikçi firmalar için likiditeye kolay erişim sağlayan Tedarikçi Finansmanı, alıcı firmaya da ödeme vadelerinde esneklik, bilanço yönetiminde verimlilik imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, banka olarak müşterilerinin her dönemde yol arkadaşı olmak, birlikte yürümek, ihtiyaç ve sorunlarına özel çözümler geliştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Koronavirüs salgını gibi dünya ekonomisini ciddi şekilde etkileyen bu süreçte, müşterilerinin değer zincirlerini korumanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: