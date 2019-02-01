Çeşitli meyvelerin kaynatılmasıyla hazırlanan pekmez, günlük hayatınıza dahil etmeniz gereken önemli bir besin kaynağıdır. Şifalı ve lezzetli olan pekmezin faydalarını gelin hep birlikte öğrenelim.

Alternatif tıbbın en önemli ürünlerinden olan pekmezin 7 şifası

İçeriğinde yok yok! Asırlar öncesine dayanan bir geçmişi vardır pekmezin. Doğal ve sağlıklı bir glikoz ve fruktoz kaynağıdır. İçinde bulunan kalsiyum, demir ve fosfor birçok hastalığa karşı koruma sağlar.

Kemikleri korur İyi bir kalsiyum kaynağı olması sebebiyle kemik gelişimini destekler. Kasların kasılma yeteneğini artırır. Büyüme çağındaki çocuklara her sabah bir kaşık içirilmesi tavsiye edilir. Özellikle menopoz döneminde olan kadınlar için doğal bir ilaç görevindedir.

kansızlığa iyi gelir İyi bir demir kaynağıdır ve böylelikle anemi sorunu yaşayanlara şiddetle tavsiye edilir. Öyle ki demir ihityacının 3'te birinin karşılanmasına yardımcı olur.

Regl sancılarını azaltır Adet sancıları hayatınızı olumsuz yönde etkiliyorsa, bunun için üzüm pekmezinden faydalanabilirsiniz. İçindeki kalsiyum ve magnezyum sayesinde kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur ve uterus kaslarını korur.

Sigaranın etkilerini azaltır Sigaranın damar ve ciğerlerde yarattığı tahribatı en aza indirmeye yardımcıdır. Günde 2 kaşık pekmez içerek, bu etkileri en aza indirmeye çalışın. Daha iyi bir yol arıyorsanız kesinlikle sigarayı bırakmalısınız...

Halsizliğe iyi gelir B6 vitamini yönünden zengin olan pekmez, kırgınlık ve yorgunluk şikayeti olanların çaresi olacaktır.

Erken yaşlanmayı engeller Güneşin zararlı etkilerine karşı cildi korur ve daha genç bir görünüm sağlar.