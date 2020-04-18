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Altı köyde karantina kaldırıldı

SİVAS HABERLERİ  | 18.04.2020 17:29 | Son Güncelleme

Sivas’ta altı köyde karantina kaldırıldı.Sivas Valiliği Pandemi Kurulu tarafından, korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan altı köy, sosyal izolasyon sağlandığı için karantinadan çıkartıldı.

Sivas’ta altı köyde karantina kaldırıldı.
Sivas Valiliği Pandemi Kurulu tarafından, korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan altı köy, sosyal izolasyon sağlandığı için karantinadan çıkartıldı. Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda; Koyulhisar ilçesine bağlı Bahçe, Boyalı, Sütlüce, Güzelyurt. Suşehri ilçesine bağlı Çitlice ve Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köylerinin karantinadan çıkartıldığı belirtildi.
Yapılan duyuruda ayrıca Suşehri ilçesine bağlı Güneyli köyünün karantina altına alındığı açıklandı.

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