Altı yaşında güreşe başlayan milli sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu

TEKİRDAĞ (AA) - SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL - Altı yaşında başladığı güreşte 12 yıldır birçok kupa kazanan milli sporcu Esma Akkaya dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Akkaya, AA muhabirine, küçük yaşlarda başladığı güreşte, çok çalışarak zirveye çıkmak istediğini belirtti.

Bulgaristan'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda Yıldız Kızlar Balkan ikincisi ve Ukrayna'da yapılan Dünya Plaj Yıldız Kızlar Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olduğunu hatırlatan 18 yaşındaki güreşçi, uluslararası müsabakalara katılarak şampiyonluklarına yenilerini eklemek istediğini söyledi.

Güreşte kadınların da artık erkekler kadar başarılı olduğunu vurgulayan Akkaya, "Daha önce bir çok madalya kazandım. Bu sporu sevmeden başarı alınamaz. Severek yaparsanız ve sabrederseniz, başarı ve şampiyonluk mutlaka geliyor. Amacım dünya şampiyonu olmak." dedi.

Akkaya, haftada 5 gün antrenman yaparak müsabakalara hazırlandıklarını dile getirerek, form durumunun her geçen gün daha da yükseldiğini belirtti.

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