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Altıeylül Belediye Başkanı patlama olan binayı inceledi

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.12.2020 16:33 | Son Güncelleme

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Hasan Basri Çantay mahallesinde doğalgaz patlamasının yaşandığı binada incelemelerde bulunarak, aileye gereken desteğin verileceğini söyledi.Balıkesir´de bu sabah Hasan Basri Çantay Mahallesi, Algın Sokakta bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu bir ev kullanılamaz hale gelmiş ve 9 bina da zarar görmüştü.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Hasan Basri Çantay mahallesinde doğalgaz patlamasının yaşandığı binada incelemelerde bulunarak, aileye gereken desteğin verileceğini söyledi.
Balıkesir´de bu sabah Hasan Basri Çantay Mahallesi, Algın Sokakta bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu bir ev kullanılamaz hale gelmiş ve 9 bina da zarar görmüştü. Olay yerine gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, binada incelemelerde bulunarak evde kiracı olarak bulunan Sevim Kayalı’ya gereken desteğin verileceğini söyledi.
Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olayda can kaybının yaşanmamasının teselli olduğunu söyleyen Avcı, "Sabah saatlerinde Hasan Basri Çantay mahallesimizde, şu an önünde bulunduğumuz binada bir doğalgaz patlaması meydana geldi. En büyük tesellimiz içeride bir insan olmaması, bir can kaybına sebebiyet verilmemiş olması. Hamdolsun herhangi bir can kaybı. Ama hem çevre binalarda hem de patlamanın olduğu binada ciddi maddi hasarlar meydana gelmiş durumda. Özellikle ben buradan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah biz de belediye olarak, hem büyükşehir belediyemizle görüşecerek, hem de diğer Devletimizin kurumlarıyla görüşerek burada vatandaşlarımıza yönelik yapacağımız ne varsa katkı sunmaya çalışacağız" dedi.

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