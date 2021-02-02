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Altıeylül Belediyesinden liseye ağaçlandırma

02.02.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte okul bahçesine fidan dikerek anlamlı bir harekete imza attı.Altıeylül’ün yeşile ve doğaya olan sevgisi ile öne çıkan Başkanı Hasan Avcı, Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine dikilen fidanlarla gelecek nesillere doğa bilincinin aşılanmasında ön ayak oldu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte okul bahçesine fidan dikerek anlamlı bir harekete imza attı.
Altıeylül’ün yeşile ve doğaya olan sevgisi ile öne çıkan Başkanı Hasan Avcı, Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine dikilen fidanlarla gelecek nesillere doğa bilincinin aşılanmasında ön ayak oldu. ‘Kıyametin kopacağını görseniz, fırsatınız varsa ağaç dikin’ Hadis-i Şerifi ile hareket ettiklerini ve gençlere daha yeşil bir dünyayı miras bırakmak istediklerini söyleyen Başkan Avcı “Ben özellikle hem İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü hem de okul müdürümüzü ayrı ayrı tebrik ediyorum. Geleceğe bir nefes olabilmek için, ‘Bahçemizi Yeşillendiriyoruz’ kapsamında, Valiliğimizin yönlendirmesi ve Orman Müdürlüğümüzün de verdiği fidanlarla burada fidan dikimi gerçekleştirdik. Bir taraftan okullarımızda pandemi kapsamında öğrencilerimiz; çocuklarımız yok. Diğer taraftan da gördüğünüz gibi kurumlarımız, öğretmenlerimiz ve müdürlerimiz boş durmuyorlar. Burada çocuklarımızın ve geleceğimizin daha güzel olabilmesi için; yarınlarımıza daha iyi nefes olabilmesi için ağaç dikimi gerçekleştiriliyor. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş sevgili Peygamberimiz ‘Kıyametin kopacağını görseniz, fırsatınız varsa ağaç dikin’ buyuruyor. Bugün burada güzel Peygamberimizin güzel Hadis-i Şerifini de yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Lise bahçesine ağaç dikildi
Balıkesir Valiliği’nin BİGEM(Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi) kapsamında “Bahçemizi Yeşillendiriyoruz” projesi ile Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine 300 adet fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Okul Müdürü Ahmet İlhan “Belediyemizden destek istedik. Allah razı olsun, Belediye Başkanımız da teşrif ettiler; çok teşekkür ediyoruz. Fidanlarımızı toprakla buluşturduk; aynı zamanda geleceğe bir nefes olduk” şeklinde konuştu. Dikilen ağaçların gölgesinde öğrencilerin yetişeceğini, büyüyeceğini, yeşili ve doğayı seveceğini dile getiren Altıeylül Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren “Yaşlandığında gölgesinde oturmak istiyorsan, ağaç ek diyorlar. Arkadaşlarımız da burada çok güzel ağaçlar ektiler. Bu vesileyle hem Altıeylül Belediye Başkanımıza hem de okul müdürümüze şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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