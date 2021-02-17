YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Altıeylül tüm ekipleriyle sahada

Altıeylül tüm ekipleriyle sahada

17.02.2021 00:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de yaşanan yoğun kar yağışı ve tipi ile birlikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 81 kırsal ve 13 merkez mahalle olmak üzere 94 mahallede karla mücadele ediyor.Tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyorPazartesi günü başlayan yoğun kar yağışının ardından çalışmalarını hızlandıran Altıeylül Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde 7/24 tüm personeliyle hizmet veriyor.

Balıkesir’de yaşanan yoğun kar yağışı ve tipi ile birlikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 81 kırsal ve 13 merkez mahalle olmak üzere 94 mahallede karla mücadele ediyor.
Tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor
Pazartesi günü başlayan yoğun kar yağışının ardından çalışmalarını hızlandıran Altıeylül Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde 7/24 tüm personeliyle hizmet veriyor. Gece saatlerinde başlatılan tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız sürerken ara yollar ve kaldırımlar da vatandaşların ulaşımı ve güvenliği için aralıksız temizleniyor. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm ihbarları değerlendiren Altıeylül Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı.
Altıeylül Belediyesi tüm personeliyle sahada
Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin sahada ve Altıeylül’ün hizmetinde olduğunu dile getiren Başkan Avcı, çalışmalara aralıksız devam ettiklerinive merkez-kırsal tüm mahallelerde kar ile mücadeleyi hızlandırdıklarını dile getirdi. Yapılan çalışmaları sahaya çıkarak inceleyen Başkan Avcı “Yaklaşık olarak son otuz yılın en yoğun kar yağışını yaşıyoruz. Ekiplerimizin geceden başladığı kar ile mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor. Altıeylül’de merkez ve kırsal mahallelerin tümünde yol açma ve tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’müz ve sahadaki diğer müdürlüklerimizin tüm personeli kar ile mücadele çalışmalarında Altıeylül sakinlerinin hizmetinde 7/24 esasına göre hizmet ediyor; gecesini gündüzüne katarak özverili bir çalışma yürütüyor. Bizler de yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek gereken talimatları verdik. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun; bizler Altıeylül Belediyesi olarak sahadayız. Gece-gündüz kar ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız da acil durumlarda ya da ihtiyaç halinde 444 06 09 Altıeylül Çözüm merkezi ile 0533 154 01 01 WhatsApp, Telegram ve Bip uygulamaları üzerinden belediyemize ulaşabilirler” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Şubat Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
07:52
Öğle
13:28
İkindi
16:25
Akşam
18:54
Yatsı
20:12

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Çarşamba

Asri Eczanesi
Merkez
Şeker Eczanesi
Merkez
Ulu Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp belediye binasının kapısına çarpan sürücüye adli kontrol uygulandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp belediye binasının kapısına çarpan sürücüye adli kontrol uygulandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı

Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

120 araçlık katlı otopark 6 yıl süren davanın ardından belediyeye devredildi

120 araçlık katlı otopark 6 yıl süren davanın ardından belediyeye devredildi

Diğer Haberler

Başkan Orkan, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Orkan, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

Balıkesir-Bursa karayolu çift taraflı trafiğe açıldı

Balıkesir-Bursa karayolu çift taraflı trafiğe açıldı

Balıkesir’in 12 ilçesinde eğitime kar engeli

Balıkesir’in 12 ilçesinde eğitime kar engeli

Kar ve tipi nedeniyle saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı

Kar ve tipi nedeniyle saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı

Bursa ve Balıkesir'in bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Bursa ve Balıkesir'in bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Balıkesir’de jandarma 5 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma 5 aranan şahsı yakaladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.