Altıeylül’de koronavirüs seferberliği

Altıeylül Belediyesi, korona virüs nedeniyle tüm ilçeyi köşe bucak dezenfekte ediyor. Altıeylül Belediyesinin düzenleyeceği tüm etkinlikler de iptal edildi.

İlk olarak Çin’de görülen. sonrasında ise tüm dünyaya yayılan korona salgınının Dünya Sağlık Örgütü’nce pandemik hastalık olarak ilan edilerek ülkemizde de rastlanılmasının ardından yurt genelinde önlemler arttırıldı. Altıeylül Belediyesi ilk vaka bilgisi ile düğmeye basarak, adeta korona seferberliği ilan etti. Tüm ekipleri ile saha çalışmalarını sürdüren Altıeylül Belediyesi, ilçe genelinde umuma açık alanlarda ve hizmet binalarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil alan ve parklar, semt pazar yerleri, çöp konteynerleri ve yerkonlar, duraklar ve banklar, üst geçitler, yürüyen merdiven ve asansörler ile Altıeylül Belediyesine bağlı hizmet binalarında başlatılan ve devam eden dezenfekte çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Hasan Avcı, vatandaşlardan panik yapmadan tedbirli olmalarını istedi. Avcı, “Türkiye Devleti ve milleti olarak bu işte güzel bir imtihan vererek yolumuza devam ediyoruz. Vaka sayısında artış var ama devletimizin kontrolüyle tedbirler başarıyla yürütülüyor. Dünya genelinde baktığımızda bu süreci en iyi yürüten ülkelerden birisi olduğumuzu söyleyebilirim. Hem milletimizi ciddi manada bilinçlendiriyor hem de bu konudaki hassasiyeti en üst noktada tutuyoruz. Vatandaşlardan ricam, tedbiri elden bırakmasınlar, panik de yapmasınlar. Ülkemizde az bir sayıda vaka bulunurken hastalık diğer ülkelerde salgın halini almış durumda. Bizler de yerel yönetimler olarak, vakaların çoğalmaması için yapılması gereken tüm çalışmaları yapıp önlem almaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bir yandan, Altıeylül Belediyesi olarak biz bir yandan, diğer kurumlar da bir koldan çalışmaları sürdürüyoruz. Tüm hizmet binalarımızı, pazar yerlerini, merkez ve kırsalda park ve yeşil alanlarımızı, durakları, ibadethaneleri, çocuk oyun guruplarını, bankları, vatandaşlarımızın yoğun kullandığı tüm alanları dezenfekte ediyoruz“ dedi.