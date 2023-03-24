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  4. Altılı Masa'yı eleştiren Buket Aydın patladı! İzzet Çapa'ya sert çıktı

Altılı Masa'yı eleştiren Buket Aydın patladı! İzzet Çapa'ya sert çıktı

24.03.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla bir süre adından söz ettiren Buket Aydın Altılı Masa’da belirsizlik olduğunu söylemişti. Buket Aydın'ın sözleri sosyal medyada tepki çekince sunucu sosyal medyadan isyan etti ve İzzet Çapa'ya da sert çıktı.

Altılı Masa'yı eleştiren Buket Aydın patladı! İzzet Çapa'ya sert çıktı

Emir Sarıgül ile aşk yaşayıp aldatılmasıyla uzun süre gündemde olan, estetikleriyle ve değişimiyle adaından söz ettiren spiker Buket Aydın Altılı Masa eleştirisiyle tepki gördü. Buket Aydın, “CHP'nin Ayasofya'yı tekrar müzeye döndürmek istediğini biliyoruz. Altılı Masa'daki diğer liderler, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener siz buna ne diyeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca, “Mesela İstanbul Sözleşmesi, Meral Akşener tekrardan geri getirileceğini söyledi. Temel Karamollaoğlu ne cevap verecek buna?” dedi. Eleştirileri büyük tepki gören Aydın'a bir tepki de İzzet Çapa'dan geldi.

Buket Aydın hem Çapa'nın eleştirilerine hem de sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı.

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"HERHANGİ BİR TARAFIM YOK"

"Aynı aklı muhaliflere verin onlar da iktidara sordukları soruları muhalefete sorsun ben ortada durmaya çalışıyorum herhangi bir tarafım yok" diyen Buket Aydın "Ben gevelemem açıktan söylerim sen bence çok iyi anladın" diyerek İzzet Çapa'ya gözdağı verdi.

Buket Aydın ayrıca hükümet sözcülüğü yapmadığını söyledi ve ekledi: "Soru sormak yasak demek ki!..."


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