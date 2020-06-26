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Altın Güvercin Beste Yarışması için geriye sayım başladı

AYDIN HABERLERİ  | 26.06.2020 17:59 | Son Güncelleme

Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde bu yıl 23’üncü kez düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması için hazırlıklar başladı.

Altın Güvercin Beste Yarışması için geriye sayım başladı

Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde bu yıl 23’üncü kez düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması için hazırlıklar başladı. Popüler müzik alanında amatör ve profesyonel müzisyenlere açık ulusal bir yarışma olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’na katılmak isteyen besteciler, özgün eserleri ile yarışmanın internet sitesi üzerinden 27 Haziran gecesine kadar başvuru yapabilecek.
6 yıllık aranın ardından geçtiğimiz yıl yeniden sanatseverlerle buluşturulan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın 23’üncüsü için geri sayım başladı. Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin’e katılmak isteyen besteciler için son başvuru tarihi 27 Haziran olarak açıklandı. KUSAV tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 27 Haziran saat 00.00’a kadar yarışmanın resmi web sitesi olan www.altinguvercin.com.tr adresi üzerinden yapılabileceği belirtildi.
Besteciler, web sitesinde yayınlanacak olan şartnameyi imzalayarak ve bestelerinin MP3 formatındaki versiyonunu siteye yükleyerek yarışmaya katılabilecekler. Popüler müzik alanında amatör ve profesyonel müzisyenlere açık ulusal bir müzik yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’na çağdaş popüler müzik formlarına ve estetik ölçülere uygun besteler üreterek katılmak mümkün. Gönderilecek eserler özgün olmak koşuluyla; pop, rock, R&B, rap ve hip-hop gibi güncel müzik türlerinde olabilecek.
23. Altın Güvercin Beste Yarışması’na katılan eserler arasından Seçici Kurul ve Ön Jüri tarafından 29-30 Haziran 2020 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak değerlendirme ile belirlenecek olan 10 finalist beste, 1 Temmuz 2020 tarihinde medya ve web sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak. Finale kalan eserlerin 2020 yılı Altın Güvercin Beste Yarışması’nda dereceye girmek için performanslarını sergileyecekleri Büyük Final’in tarihi ise ilerleyen günlerde ilan edilecek.

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