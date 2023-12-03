Altın Kafes'in Ahu'su Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayal Köseoğlu'nun rol aldığı yapımlar

Hayal Köseoğlu, Altın Kafes dizisinde Ahu karakterine can veriyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün yer aldığı dizi bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Altın Kafes dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu hakkında merak edilen sorular sorgulanmaya başladı. İşte Hayal Köseoğlu'nun hayatı ve biyografisi...
Onur Beyoğlu'nun özel asistanı olan Ahu patronuna aşık hırslı bir kadındır. Onur'u etkilemek ve ona yakın olabilmek için her türlü tehlikeyi göze alacaktır.
20 Aralık 1992 İstanbul doğumlu Hayal Köseoğlu, Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında iken, Kanal D'de yayımlanan Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşamıştır.
Ruhsar
Mahallenin Muhtarları
Aşk-ı Memnu
Muhteşem Yüzyıl
Arkadaşlar İyidir
İstanbullu Gelin
Ufak Tefek Cinayetler
Mucize Doktor
Mahkum
Altın Kafes
Sesinde Aşk Var
Özgür Dünya