Altın Kafes'in Ahu'su Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayal Köseoğlu'nun rol aldığı yapımlar

Hayal Köseoğlu, Altın Kafes dizisinde Ahu karakterine can veriyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün yer aldığı dizi bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Altın Kafes dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu hakkında merak edilen sorular sorgulanmaya başladı. İşte Hayal Köseoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

ALTIN KAFES AHU KİMDİR?

Onur Beyoğlu'nun özel asistanı olan Ahu patronuna aşık hırslı bir kadındır. Onur'u etkilemek ve ona yakın olabilmek için her türlü tehlikeyi göze alacaktır.

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

20 Aralık 1992 İstanbul doğumlu Hayal Köseoğlu, Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında iken, Kanal D'de yayımlanan Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşamıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Ruhsar

Mahallenin Muhtarları

Aşk-ı Memnu

Muhteşem Yüzyıl

Arkadaşlar İyidir

İstanbullu Gelin

Ufak Tefek Cinayetler

Mucize Doktor

Mahkum

Altın Kafes

Sesinde Aşk Var

Özgür Dünya

Koğuştaki Mucize







