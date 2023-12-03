Altın Kafes'in Onur'u Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Aytaç Şaşmaz'ın rol aldığı diziler

Aytaç Şaşmaz, Altın Kafes dizisinde Onur karakterine can veriyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün yer aldığı dizi bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Altın Kafes dizisinde rol alan Aytaç Şaşmaz hakkında merak edilen sorular sorgulanmaya başladı. İşte Aytaç Şaşmaz'ın hayatı ve biyografisi...

ALTIN KAFES ONUR KİMDİR?

Nalan Beyoğlu'nun ortanca çocuğu olan Onur, BYL Holding'in CEO'su ve ailenin veliahtıdır. Kendine güvenli görünüşünün altında iç dünyasında yalnız biri olan Onur, ilk evliliğinden sonra tüm duygularını gizleyen soğuk biri olmuştur. Bu katı ve duygusuz gibi görünen adamın kalbi Zeynep ile tanışmasıyla tekrar atmaya başlayacaktır.

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

4 Ağustos 1998 Manisa doğumlu olan Aytaç Şaşmaz, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu Ödülü kazanmıştır.

Aytaç Şaşmaz, kendisi gibi oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşidir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Dizi:

Söz

Hekimoğlu

Baht Oyunu

Darmaduman

Altın Kafes

Film:

Kötü Çocuk

Aşk Tesadüfleri Sever 2





