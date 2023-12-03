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Altın Kafes'in Serhat'ı Hilmi Cem İntepe kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilmi Cem İntepe'nin rol aldığı diziler

03.12.2023 16:18 | Son Güncelleme:
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Altın Kafes'te Serhat karakterini canlandıran Hilmi Cem İntepe hakkında merak edilen sorular araştırılmaya başladı. Altın Kafes 3 Aralık Pazar günü ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek. Dizide Aytaç Şaşmaz, Onur karakterine, Şifanur Gül ise Zeynep karakterine can veriyor. Peki, Altın Kafes'in Serhat'ı Hilmi Cem İntepe kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilmi Cem İntepe hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Hilmi Cem İntepe, Altın Kafes dizisinde Serhat karakterine can veriyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün yer aldığı dizi bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Altın Kafes dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hilmi Cem İntepe hakkında merak edilen sorular sorgulanmaya başladı. İşte Hilmi Cem İntepe'nin hayatı ve biyografisi...

ALTIN KAFES SERHAT KİMDİR?

Gizemli ve geçmişi karanlık bir geçmişe sahip olan Serhat askerde geçirdiği bir patlama sebebiyle bir dizi estetik ameliyatla adeta başka birine dönüşmüştür. Gerçek kimliğini gizleyip Beyoğlu ailesinin yanında güvenlik şefi olarak işe başlar. Çünkü öğrenmesi gereken gerçeklere ulaşmasının tek yolu budur.

altın kafes

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde doğdu. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıdaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra Survivor All Star'a da katıldı.

SERHAT

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide da Kelebek karakterini canlandırdı.

altın kafess

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

DİZİ:
Muhteşem Yüzyıl

Çalıkuşu

Bodrum Masalı

Tek Yürek

Ya İstiklal Ya Ölüm

Maria ile Mustafa

Uslu Duramayanlar

Tetikçinin Oğlu Yiğit Konuk oyuncu

Altın Kafes

DİJİTAL:

Yeşilçam

Hür

FİLM:

Stajyer Mafya

Çılgın Dersane 4: Ada

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

Sevda Mecburi İstikamet

YARIŞMA:
2013 Survivor 2013 - Şampiyon

2015 Survivor All Star - 3. oldu

2018 Survivor 2018 - 4. oldu


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