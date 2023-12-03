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Altın Kafes'in Zeynep'i Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında, nereli? Şifanur Gül hangi dizilerde rol aldı?

03.12.2023 15:17 | Son Güncelleme:
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Altın Kafes'te Zeynep karakterini canlandıran Şifanur Gül dizinin başrolünü Aytaç Şaşmaz ile paylaşıyor. Altın Kafes 3 Aralık Pazar günü ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek. Dizide Aytaç Şaşmaz, Onur karakterine, Şifanur Gül ise Zeynep karakterine can veriyor. Peki, Altın Kafes'in Zeynep'i Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında, nereli? Şifanur Gül hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Şifanur Gül, Altın Kafes dizisinde Onur karakterine can veriyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün yer aldığı dizi bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Altın Kafes dizisinde rol alan ekranların yeni yüzü Şifanur Gül hakkında merak edilen sorular sorgulanmaya başladı. İşte Şifanur Gül'ün hayatı ve biyografisi...

ALTIN KAFES ZEYNEP KİMDİR?

Babası Ayhan ve kardeşi Berna ile yaşayan Zeynep, annesi öldükten sonra evin anneliğine soyunmuş, ailesinin yükünü sırtlanmış kendi halinde bir bir hayat yaşamaktadır. Beyoğlu ailesinin sahibi olduğu okulda ilkokul öğretmenliği yapan Zeynep'in yolu Onur Beyoğlu ile kesişince tüm hayatı değişecektir.

altın kafes

ŞİFANUR GÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

26 Kasım 1997 Ankara doğumlu Şifanur Gül, 18 yaşında oyunculuk eğitimi almaya başlamış, profesyonel anlamda eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır.

Kamera önü oyunculuğuna ilk projesi olan Sevdim Seni Bir Kere dizisiyle başlamıştır.

altın kafess

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Sevdim Seni Bir Kere

Uyanış: Büyük Selçuklu

Benim Adım Melek

Cam Tavanlar

Kırmızı Oda

Hayatımın Şansı

Kuş Uçuşu

Terzi

Akif

Yaratılan

Altın Kafes

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