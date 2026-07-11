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Altı Üstü İstanbul 5. bölüm 2. fragman İZLE! Herkes aynı şeyi söyledi

Atv'nin yeni yaz dizisi Altı Üstü İstanbul yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Pazartesi akşamlarına damga vuran yeni dizinin 5. bölümünden 2. fragman geldi. Dizinin yeni bölümü öncesinde yayınlanan fragmana büyük ilgi gösterildi.

Altı Üstü İstanbul 5. bölüm 2. fragman İZLE! Herkes aynı şeyi söyledi
Öznur Yaslı İkier

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap gibi isimlerin yer aldığı Atv'nin yeni yaz dizisi Altı Üstü İstanbul yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi görüyor.

Her bölümü büyük ses getiren dizi pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Altı Üstü İstanbul'un 5. bölümünden 2. fragman geldi. Yeni bölüm fragmanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 5. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!
Altı Üstü İstanbul 5. bölüm yeni fragmanına sosyal medyada, 'Emir ile Melek'i harcamayın', 'Emir'le Melek ayrılmasın' gibi yorumlar yapıldı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dördüncü bölümde şarampole yuvarlanan araçta ölümle burun buruna gelen Emir ve Uzay'ın verdiği yaşam mücadelesi, ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Altı Üstü İstanbul 5. bölüm 2. fragman İZLE! Herkes aynı şeyi söyledi 1

Yangının perde arkasındaki sırların birer birer ortaya çıkması mahalledeki dengeleri sarsarken, Bayram'ın transfer parasını harcadığının ortaya çıkması ise bölümün en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu.

Altı Üstü İstanbul 5. bölüm 2. fragman İZLE! Herkes aynı şeyi söyledi 2

Finalde ise uzun süredir peşinde olunan flash belleğin açılmasıyla ortaya çıkan görüntüler, tüm ezberleri bozarak izleyiciyi büyük bir sürprizle baş başa bıraktı.

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Feyyaz Duman İlker Aksum Nehir Erdoğan Rahimcan Kapkap Altı Üstü İstanbul
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