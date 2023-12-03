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ALTIN KAFES OYUNCULARI VE KONUSU! Altın Kafes oyuncuları kimler, konusu nedir? ATV'den yeni dizi!

03.12.2023 19:08 | Son Güncelleme:
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Altın Kafes oyuncuları ve konusu yoğun bir şekilde sorgulanıyor. 3 Aralık Pazar (bugün) günü ATV'de başlayacak olan ve başrolünde Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu ve Hayal Köseoğlu gibi oyuncuların olduğu dizinin konusu merak edildi. ATV'nin iddialı dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Peki, Altın Kafes dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Altın Kafes oyuncuları ve konusu merak ediliyor. ATV'nin yeni sezon dizisi bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin oyuncuları arasında en son Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci ile Terzi dizisinde rol alan Şifanur Gül dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği Altın Kafes dizisi ARC Film imzası taşıyor. İşte Altın Kafes dizi oyuncuları ve dizinin konusu...

ALTIN KAFES DİZİ OYUNCULARI

Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Tarık Uğur Özenbaş (Kaya), Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper) Ve Sacide Taşaner (Zümrüt).

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ALTIN KAFES DİZİSİ KONUSU

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de ekranlara gelecek. Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapar. Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur.

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ALTIN KAFES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Altın Kafes dizisi 3 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de ilk bölümü ile ekrana gelecek.

ALTIN KAFES NEREDE ÇEKİLİYOR?

Altın Kafes dizisi İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi semtlerinde çekiliyor.


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