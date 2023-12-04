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ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2023 KAZANANLAR LİSTESİ: 49. Altın Kelebek ödülleri kimler kazandı?

04.12.2023 08:00 | Son Güncelleme:
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49. Altın Kelebek ödülleri kazananları merak konusu oldu. Televizyon ve müzik sektörünün enleri geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı. En iyi Erkek Sunucu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasıyla ekrana gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun, Müge Anlı ise En İyi Kadın Sunucu ödülünü aldı. Yılın en iyi erkek şarkıcısı ödülü ise Edis'in oldu. Birçok kişi internette "49. Altın Kelebek ödülleri kimler kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi...

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2023 KAZANANLAR LİSTESİ: 49. Altın Kelebek ödülleri kimler kazandı?

Altın Kelebek ödülleri kazananları geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ödül töreni sonrası internette araştırılıyor. 49. Altın Kelebek ödülleri gündem oldu. En iyi dizi Yalı Çapkını seçilirken, en iyi dizi çifti ödülü ise Aile dizisinde sergiledikleri performansla Serenay Sarıkaya - Kıvanç Tatlıtuğ'un oldu. İşte 2023 Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi...

01

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ'NDE ÖDÜL ALAN İSİMLER!

EN İYİ KADIN OYUNCU

PINAR DENİZ (Yargı dizisi)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

SALİH BADEMCİ (Dilek Taşı dizisi)

EN İYİ DİZİ

YALI ÇAPKINI (Star TV)

222

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ

SERENAY SARIKAYA - KIVANÇ TATLITUĞ (Aile dizisi)

YILDIZI PARLAYANLAR

ÖZGE YAĞIZ
SILA TÜRKOĞLU
SİMAY BARLAS
CANER TOPÇU

BAŞARI ÖDÜLÜ

YARGI DİZİSİ

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU

ADA ERMA (Kulüp dizisi - Netflix)

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU

HAFSANUR SANCAKTUTAN (Ya Çok Seversen - Kanal D)

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU

KEREM BÜRSİN (Ya Çok Seversen - Kanal D)

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ

YA ÇOK SEVERSEN (Kanal D)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU

ECEM ERKEK (Güzel Günler - Show TV)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU

ÇAĞLAR ÇORUMLU (Ayak İşleri - Gain)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (Show TV)

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

NÜKHET DURU

EN İYİ ARABESK FANTAZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI

DERYA BEDAVACI

EN İYİ ARABESK FANTAZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI

HAKAN ALTUN

EN İYİ KADIN ŞARKICI

MELİKE ŞAHİN

EN İYİ ERKEK ŞARKICI

EDİS

EN İYİ RAP'Çİ

BLOK 3

EN İYİ SPOR PROGRAMI

BEIN SÜPER LİG - Güntekin Onay - Tolga Zengin

EN İYİ YARIŞMA

MASTERCHEF TÜRKİYE - TV8

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI

ESRA EROL'DA - ATV

EN İYİ KADIN SUNUCU

MÜGE ANLI - (Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV)

EN İYİ ERKEK SUNUCU

KENAN İMİRZALIOĞLU (Kim Milyoner Olmak İster? - ATV)

EN İYİ MÜZİK GRUBU

MADRİGAL

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI

SEMİCENK

YILIN ŞARKISI

PİŞMAN DEĞİLİM - (Semicenk ve Doğu Swag)

EN İYİ YÖNETMEN

HAKAN KIRVAVAÇ - (Kızılcık Şerbeti Dizisi)

EN İYİ SENARİST

MELİS CİVELEK - ZEYNEP GÜR - (Kızılcık Şerbeti Dizisi)

EN İYİ İNTERNET DİZİSİ

KULÜP - (Netflix)

EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI

MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA - TV8

EN İYİ INFLUENCER

BERFU YENENLER

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