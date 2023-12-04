ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2023 KAZANANLAR LİSTESİ: 49. Altın Kelebek ödülleri kimler kazandı?

Altın Kelebek ödülleri kazananları geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ödül töreni sonrası internette araştırılıyor. 49. Altın Kelebek ödülleri gündem oldu. En iyi dizi Yalı Çapkını seçilirken, en iyi dizi çifti ödülü ise Aile dizisinde sergiledikleri performansla Serenay Sarıkaya - Kıvanç Tatlıtuğ'un oldu. İşte 2023 Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi...
EN İYİ KADIN OYUNCU
PINAR DENİZ (Yargı dizisi)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
SALİH BADEMCİ (Dilek Taşı dizisi)
EN İYİ DİZİ
YALI ÇAPKINI (Star TV)
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ
SERENAY SARIKAYA - KIVANÇ TATLITUĞ (Aile dizisi)
YILDIZI PARLAYANLAR
ÖZGE YAĞIZ
SILA TÜRKOĞLU
SİMAY BARLAS
CANER TOPÇU
BAŞARI ÖDÜLÜ
YARGI DİZİSİ
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU
ADA ERMA (Kulüp dizisi - Netflix)
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU
HAFSANUR SANCAKTUTAN (Ya Çok Seversen - Kanal D)
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU
KEREM BÜRSİN (Ya Çok Seversen - Kanal D)
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ
YA ÇOK SEVERSEN (Kanal D)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU
ECEM ERKEK (Güzel Günler - Show TV)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU
ÇAĞLAR ÇORUMLU (Ayak İşleri - Gain)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (Show TV)
YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
NÜKHET DURU
EN İYİ ARABESK FANTAZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI
DERYA BEDAVACI
EN İYİ ARABESK FANTAZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI
HAKAN ALTUN
EN İYİ KADIN ŞARKICI
MELİKE ŞAHİN
EN İYİ ERKEK ŞARKICI
EDİS
EN İYİ RAP'Çİ
BLOK 3
EN İYİ SPOR PROGRAMI
BEIN SÜPER LİG - Güntekin Onay - Tolga Zengin
EN İYİ YARIŞMA
MASTERCHEF TÜRKİYE - TV8
EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI
ESRA EROL'DA - ATV
EN İYİ KADIN SUNUCU
MÜGE ANLI - (Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV)
EN İYİ ERKEK SUNUCU
KENAN İMİRZALIOĞLU (Kim Milyoner Olmak İster? - ATV)
EN İYİ MÜZİK GRUBU
MADRİGAL
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI
SEMİCENK
YILIN ŞARKISI
PİŞMAN DEĞİLİM - (Semicenk ve Doğu Swag)
EN İYİ YÖNETMEN
HAKAN KIRVAVAÇ - (Kızılcık Şerbeti Dizisi)
EN İYİ SENARİST
MELİS CİVELEK - ZEYNEP GÜR - (Kızılcık Şerbeti Dizisi)
EN İYİ İNTERNET DİZİSİ
KULÜP - (Netflix)
EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI
MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA - TV8
EN İYİ INFLUENCER
BERFU YENENLER
EN İYİ DİJİTAL İÇERİK
KONUŞANLAR - (Hasan Can Kaya)