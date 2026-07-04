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Deniz Göktaş tutuklandı Farah Zeynep Abdullah kendini tutamadı! Ağzına geleni saydı

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından kamuoyundaki tartışmalar devam ederken ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Abdullah tutuklama kararına sert bir dille tepki gösterdi.

Deniz Göktaş tutuklandı Farah Zeynep Abdullah kendini tutamadı! Ağzına geleni saydı
Öznur Yaslı İkier

Komedyen Deniz Göktaş, İstanbul Harbiye'de sahnelediği 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından Deniz Göktaş'a sanat dünyasından peş peşe destek mesajları geldi. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah da kendini tutamadı. Abdullah, X hesabından yaptığı uzun paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Deniz Göktaş tutuklandı Farah Zeynep Abdullah kendini tutamadı! Ağzına geleni saydı 1

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın Deniz Göktaş paylaşımı:
''İfadeye çağrıldığında 1 saate gidecek, yeri yurdu belli olan insanları, emziren kadınları 'uyuşturucu' diyerek şafak operasyonuyla aldılar. Hiçbir hakları yokken, kim oldukları önemli değil, insanların mesajlarını, özel fotoğraflarını yaydılar. Bunlar da hep burada olağan bir şekilde konuşuldu, haber yapıldı. İnsanların kullandığı ilaçlar falan, kime neyse, yazıldı çizildi.

Baronlar, katiller, hırsızlar, asıl milli değerleri yerle bir edenler, hainlik yapanlar, ülkelerini satanlar dışarıda güç gösterileri yaparken, medyada her hafta olağanlaşmış şekilde yeni 'ünlü' gözaltı listeleri gündem oldu, daha da herhalde olacak gibi. Sürekli bir fişleme.

Şimdi Deniz Göktaş çok iyi bir gösteri yayınladı. Kendi ülkesine, kendi iradesiyle döndüğü zaman ters kelepçeyle videosunun, fotoğraflarının yayılmasına kim, niye şaşırmış anlamadım. Bam bam, göstere göstere zaten bu şovlar yapılıyor. Keşke bitse ama daha sürecek gibi gözüküyor. Gündem böyle böyle meşgul ediliyor. Ve bu durumda asıl itibarsızlaştırılan adalet oluyor.

Mahkemeye gidip şaka açıklamak başlı başına çok komik bir olay. Bir güç gösterisi izlediğimizin de bilincinde olduğumuzu düşünüyorum. Hükümet, tanınır insanlara kafalarına göre bir tür ceza verme şekli olarak bunu yapıyor; masumiyet karinesi yerle bir edilerek. İki şakayla koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ne sıkıntı mı verecek, bunu herkes bilmiyor mu zaten? Eğlence sektörünü kullanarak korkuyu beslerlerken hedefteki insanlara karşı sempati daha da büyüyor. Evet, birileri siniyor ama birileri de kahramanlaşıyor.

'Sanatçı toplumun aynasıdır' lafı hep salak saçma, sanki sanatçılar başka bir yerden toplumu eğitme göreviyle gelmiş gibi konuşulur da; halbuki toplumun çıkardığı, birebir toplumun içinden biri işte sanatçı. Toplum neyse, sanatçı da o. Fikirlerini beyan eden, kimseye gerçek bir zararı olmayan sanatçıların terörist gibi alınması, korkutulmaya ve sindirilmeye çalışılması asıl topluma saygısızlık.

Deniz Göktaş son derece mantıklı bir şekilde duruşunu sergiliyor ve eğleniyordur diye düşünmek istiyorum. Zaten bütün bunları yaşamadan önce her şeyi düşünmüştür. Ve bir an önce hakkı olan özgürlüğe kavuşmasını diliyorum…

Sanatçıları da hadi boş verelim; benim 80+ olan anneannem bile bir Facebook yorumundan ötürü ifadeye gitmişti. Deniz Göktaş için en şaşırtıcı tatsız şey KK ile görüştürülmek olmuştur herhalde. Bu beklenmedik hadiseden ötürü geçmiş olsun. Kendi de ters kelepçe takılmasına veya tutuklanmasına şaşırmamıştır. Biz de artık şaşırmayacak kadar saçma şeyler yaşıyoruz zaten ülkede. Çünkü biliyorsunuz, son 23 senedir iktidarın özel bir durumu var...'

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Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah Deniz Göktaş
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