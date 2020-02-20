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Altın küpesini İdlibli çocuklar için bağışlayan Ayşegül'e teşekkür

ÇORUM HABERLERİ  | 20.02.2020 16:43 | Son Güncelleme

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Suriye'nin İdlib kentinden Türkiye sınırına göç edenler için başlatılan yardım kampanyasına doğum gününde hediye edilen altın küpesini bağışlayan 13 yaşındaki özel eğitim öğrencisi Ayşegül Kasnakçı'ya teşekkür belgesi verdi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde, Vali Mustafa Çiftçi, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağduru akranları için babasının doğum gününde aldığı altın küpeyi bağışlayan 13 yaşındaki özel eğitim öğrencisi Ayşegül Kasnakçı'ya teşekkür belgesi verdi.

İlçeye 24 kilometre mesafede, dağ köyü olan Akkaya'da ailesiyle yaşayan ve Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için Çorum Valiliği öncülüğünde başlatılan "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" isimli kampanyaya destek veren Ayşegül Kasnakçı, annesi Meryem ve babası Mehmet Kasnakçı ile Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık, AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, İl Müftü Vekili Adem Aygül ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şube Müdürü Tarık Gökçe'nin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Çiftçi, örnek davranışından dolayı Ayşegül'ü tebrik etti.

Ayşegül'ün davranışının örnek olması gerektiğini dile getiren Çiftçi, "Türk milleti olarak yardıma muhtaç insanlar için gerekirse kendi yaşantımızdan, ekmeğimizden feragat ederek onlara yardım ediyoruz. Bu yıllardır böyle oldu, bugün de böyle. Ayşegül kızımız da altın küpelerini İdlib'deki mağdur insanlara bağışladı. Örnek olacak büyük bir davranışa imza attığı için kendisini ve onu yetiştiren ailesini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Suriye'nin İdlib kentinden Türkiye sınırına göç eden insanlar için başlatılan yardım kampanyası için Çorum halkının duyarlılığına da teşekkür eden Çiftçi, "Yardımlarımızı peyderpey bölgeye gönderiyoruz. Ayşegül'ün küpesini de bozdurarak parasını ilgili yardım hesabına yatırdık." dedi.

Özel eğitim öğrencisi olan ve taşımalı eğitim ile her gün ilçe merkezindeki Şehit Murat Alıcı Ortaokuluna giden Kasnakçı da İdlib'de yaşananların kendisini çok üzdüğünü belirterek "Haberlerde onları görünce çok üzüldüm, duygulandım. O çocuklara çok acıdım. Haberleri izleyince anne ve babama söyledim, 'Ben de yardım etmek istiyorum.' diye. Ailem bana doğum günümde hediye olarak altın küpe almıştı. Ben de bu küpelerimi verdim." ifadelerini kullandı.

Vali Çiftçi, ziyarette Ayşegül'e teşekkür belgesi ile hediye takdim etti.

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Ayşegül Kasnakçı Çorum İdlib'e yardım kampanyası Küpe

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