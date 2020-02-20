Altın küpesini İdlibli çocuklar için bağışlayan Ayşegül'e teşekkür

ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde, Vali Mustafa Çiftçi, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağduru akranları için babasının doğum gününde aldığı altın küpeyi bağışlayan 13 yaşındaki özel eğitim öğrencisi Ayşegül Kasnakçı'ya teşekkür belgesi verdi.

İlçeye 24 kilometre mesafede, dağ köyü olan Akkaya'da ailesiyle yaşayan ve Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için Çorum Valiliği öncülüğünde başlatılan "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" isimli kampanyaya destek veren Ayşegül Kasnakçı, annesi Meryem ve babası Mehmet Kasnakçı ile Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık, AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, İl Müftü Vekili Adem Aygül ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şube Müdürü Tarık Gökçe'nin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Çiftçi, örnek davranışından dolayı Ayşegül'ü tebrik etti.

Ayşegül'ün davranışının örnek olması gerektiğini dile getiren Çiftçi, "Türk milleti olarak yardıma muhtaç insanlar için gerekirse kendi yaşantımızdan, ekmeğimizden feragat ederek onlara yardım ediyoruz. Bu yıllardır böyle oldu, bugün de böyle. Ayşegül kızımız da altın küpelerini İdlib'deki mağdur insanlara bağışladı. Örnek olacak büyük bir davranışa imza attığı için kendisini ve onu yetiştiren ailesini tebrik ediyorum." diye konuştu.