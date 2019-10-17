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Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Kaş'ta başladı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 17.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası yarışmaları Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı. Şampiyonanın tema kategorisi bu yıl deniz tavşanları olarak belirlendi.

Fotoğraf ve video kategorisinde 15 spor kulübünden 30, dalış eşleriyle birlikte toplam 60 yarışmacı, Kaş açıklarında 17- 18 Ekim'de 4 dalış gerçekleştirerek farklı disiplinlerde madalya getirecek en iyi sualtı görüntülerini çekmeye çalışacak. Kanyon, Hidayet, Heybeli Ada ve Güvercin Ada bölgesinde yapılacak dalışlarda çekilecek fotoğraflar balık, makro, konulu makro, geniş açı ve modelli geniş açı disiplinlerinde fotoğraf jürisi tarafından değerlendirilecek. Video kategorisindeki çekimler ise video jürisi tarafından değerlendirilerek en iyi ilk üç belirlenecek. Türkiye Şampiyonası'nda tema kategorisi, bu yıl deniz tavşanları olarak belirlendi. Jürinin, 19 Ekim'de yapacağı değerlendirme sonrasında Türkiye şampiyonu olan ve madalya kazanan yarışmacılar, ödüllerini aynı gün yapılacak törenle alacak.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'na katılan yarışmacılara başarılar dilediğini belirterek, organizasyonda desteği ve emeği olan bütün kurum ve kişilere teşekkür ettiğini belirtti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deniz canlıları sualtı fotoğraf yarışması

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