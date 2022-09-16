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Altın Portakal Sinema Tırı, ilçelerde ücretsiz sinema gösterimi yapacak

16.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Portakal Sinema Tırı, ilçelerde ücretsiz sinema gösterimi yapacak

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında hazırlanan sinema tırlar, 19 Eylül'de ilçe turlarına başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1-8 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin hazırlıklarına devam ediliyor.

Festival kapsamında oluşturulan Altın Portakal Sinema Tırı, gelecek haftadan itibaren festival sonuna kadar tüm ilçelere dolaşarak yılın en çok izlenen ve beğenilen filmlerini ücretsiz halka gösterime sunacak.

Altın Portakal Sinema Tırı, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Kaş, Konyaaltı, Kumluca, Akseki, Kepez, Döşemealtı, Korkuteli, Elmalı, Demre, Finike, Kemer ve Kepez ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak. Çocuklar için "Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas" adlı canlandırma filmi, büyükler için "Aykut Enişte 2" filmleri gösterilecek.

Tırdaki ilk gösterim, 19 Eylül'de Gazipaşa ve Akseki'de gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
sinema Antalya Altın Portakal Film Festivali ilçe

Antalya Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
05:12
Sabah
06:33
Öğle
12:57
İkindi
16:27
Akşam
19:12
Yatsı
20:27
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