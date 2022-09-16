Altın Portakal Sinema Tırı, ilçelerde ücretsiz sinema gösterimi yapacak

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1-8 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin hazırlıklarına devam ediliyor.
Festival kapsamında oluşturulan Altın Portakal Sinema Tırı, gelecek haftadan itibaren festival sonuna kadar tüm ilçelere dolaşarak yılın en çok izlenen ve beğenilen filmlerini ücretsiz halka gösterime sunacak.
Altın Portakal Sinema Tırı, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Kaş, Konyaaltı, Kumluca, Akseki, Kepez, Döşemealtı, Korkuteli, Elmalı, Demre, Finike, Kemer ve Kepez ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak. Çocuklar için "Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas" adlı canlandırma filmi, büyükler için "Aykut Enişte 2" filmleri gösterilecek.
Tırdaki ilk gösterim, 19 Eylül'de Gazipaşa ve Akseki'de gerçekleştirilecek.
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