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Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı belirlendi

02.08.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı belirlendi

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisine, yönetmen Yeşim Ustaoğlu başkanlık yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 1-8 Ekim'de 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması düzenlenecek.

Tüm filmlerin Türkiye'deki ilk gösterimlerin yapılacağı 14 dalda sahiplerini bulacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ana jürisine bu yıl kendine özgü sinema diliyle kariyeri boyunca başarılı filmleri izleyiciyle buluşturduğu belirtilen yönetmen, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu'nun başkanlık edecek.

- Ulusal Yarışmalar için son başvuru tarihi 4 Ağustos

Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmaları'na, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 9 Ağustos 2021'den sonra tamamlanmış ve 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden önce Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış, yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler katılabilecek.

Festivalin websitesi üzerinden yapılacak başvurular 4 Ağustos 2022 Perşembe günü, saat 18.00'de sona erecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.

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