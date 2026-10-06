Altıncı kez şans İstanbul'un mu? 2036 Olimpiyatları'nda 7 aday

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2036 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak için yarışan yedi ülkeyi duyurdu. İstanbul adaylığıyla Türkiye de listede yer alırken, Olimpiyat hayali altıncı kez sınanacak.

YEDİ ADAY MASADA

IOC'nin salı günü yaptığı açıklamaya göre ön görüşmeleri sürdüren ülkeler Hindistan, Almanya, Katar, Macaristan, Türkiye, Güney Afrika ve Güney Kore oldu. Adaylıkla ilgilenen diğer ülkeler 31 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek, ancak son tarihe dört haftadan az kaldığı için listeye yeni bir ismin eklenmesi pek olası görünmüyor.

İSTANBUL ALTINCI KEZ ŞANS DENİYOR

Türkiye'nin adayı İstanbul, Olimpiyat kapısını bundan önce beş kez çaldı. 2000, 2004, 2008, 2012 ve 2020 oyunları için yarışan kent, hiçbirinde ev sahibi seçilemedi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 Kasım 2024'te IOC'ye adaylık vizyonlarını sunmuştu.

KISA LİSTE MART'TA BELİRLENECEK

Adaylara ilişkin kısa listenin gelecek yıl mart ayında oluşturulması planlanıyor. Bazı ülkelerin stratejik diyalog aşamasına geçmesi bekleniyor. Tercih edilen ev sahibi adayların 2028'de açıklanması, nihai kararın ise 2029'un ortalarında verilmesi öngörülüyor.

COVENTRY'DEN SPORCU VURGUSU

IOC Başkanı Kirsty Coventry, Oyunlar nerede düzenlenirse düzenlensin sporcuların yapılan her işin merkezinde yer alması gerektiğini vurguladı. Coventry'ye göre gelecekteki her ev sahibi için çıkış noktası, sporculara mümkün olan en iyi deneyimi sunmak olmalı.

ADAYLARIN OLİMPİYAT KARNESİ

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, tarihinde ilk kez Olimpiyat ev sahipliğini hedefliyor. Daha önce Doha ile aday olan Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ilk Olimpiyat ev sahibi olmak için yarışıyor. En son 2024 Olimpiyatları için aday olan Macaristan ise bugüne kadar hiç Olimpiyat düzenlemedi.

Almanya'nın adayı olarak 1972 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Münih öne çıkıyor. 2010 FIFA Dünya Kupası'nı düzenleyen Güney Afrika, Olimpiyatlara ev sahipliği yapan ilk Afrika ülkesi olmayı amaçlıyor. Güney Kore ise hem Yaz hem de Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yaptı. Seul 1988 Yaz Olimpiyatları'nı, Pyeongchang ise 2018 Kış Olimpiyatları'nı düzenledi.

ADAYLIK KURALLARI DEĞİŞTİ

Coventry döneminde bu yıl değiştirilen adaylık kurallarıyla sürece stratejik diyalog aşaması eklendi ve IOC üyelerinin sürece daha fazla dahil olması sağlandı. Geçmişte IOC Yönetim Kurulu oylamaya yalnızca tek bir aday sunarken, bu kez birden fazla ülkenin "tercih edilen ev sahibi" olarak belirlenmesi kuvvetle muhtemel. 2028 Yaz Olimpiyatları Los Angeles'ta, dört yıl sonraki 2032 Yaz Olimpiyatları ise Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenecek.