YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Altındağ’dan EBA desteği

Altındağ’dan EBA desteği

ANKARA HABERLERİ  | 20.09.2020 10:47 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, evinde bilgisayar ve internet bulunmayan öğrenciler için gençlik merkezleri, EBA erişimine açıldı.Altındağ Belediye Başkanı Doç.

Altındağ Belediyesi, evinde bilgisayar ve internet bulunmayan öğrenciler için gençlik merkezleri, EBA erişimine açıldı.
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, evinde bilgisayar ve internet olmayan öğrencilerin eğitiminin önündeki engel kalktı. Gençlik merkezleri, EBA erişimine açıldı. Karar, Altındağlı öğrenciler tarafından büyük sevinçle karşılandı.
Altındağlı öğrencilerin online derslerine rahat katılabilmeleri ve eğitimlerinden geri kalmamaları için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Başkan Balcı, “Bu yıl içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle, belirli sınıflarda okuyan öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başlayamayacak. Evlerinden online olarak derslere katılabilecekler. Bazı öğrencilerimiz online eğitimin gerektirdiği imkanlara sahip değil... O nedenle böyle bir karar aldık. Gençlik Merkezlerimizi EBA erişimine açtık. Gençlerimiz merkezlerde derslerine istedikleri gibi bağlanabilecekler, derslerinden geri kalmayacaklar” dedi.
Gençlik Merkezlerinin randevu sistemiyle çalıştığını da hatırlatan Başkan Balcı “Randevu alınarak hizmet veren gençlik merkezlerimizde Covid-19 tedbirleri de unutulmuyor, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına büyük özen gösteriliyor. Her ders öncesi ve sonrası hijyen kuralları merkezlerimizde titizlikle uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Ankara Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
12:47
İkindi
16:14
Akşam
18:57
Yatsı
20:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Çalış Eczanesi
Cankaya
Çakır Eczanesi
Cankaya
Edanur Eczanesi
Yenimahalle
Toprak Eczanesi
Yenimahalle
Altıağaç Eczanesi
Mamak
Kutlu Ozan Eczanesi
Mamak
Buket Yazan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi
Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Nobel Ödüllü Zinkernagel, Kızılcahamam’da Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresine Katıldı
Nobel Ödüllü Zinkernagel, Kızılcahamam’da Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresine Katıldı
Arkadaşını getir, grup seks yapalım
Arkadaşını getir, grup seks yapalım
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.