Altındağlı kadınlar siparişlere yetişemiyor

Altındağ Belediyesi tarafından kurulan atölyede halı dokuyan kadınlar, ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınların ürettiği el emeği halılar metrekaresi 2 bin 500 TL’den satılıyor.

Altındağ Belediyesi tarafından kurulan halı atölyesi sayesinde hem geleneksel halı dokumacılığı kültürü yaşatılıyor hem de kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyor. İŞKUR tarafından da desteklenen proje ile kadınlar el emeklerini kazanca dönüştürdü. Halı dokuma atölyelerini ziyaret eden Başkan Asım Balcı, “Geleneksel motiflerin işlendiği halılar oldukça değerli. Türkiye’nin birçok yerinden siparişler geliyor. Yaklaşık 6 ayda ilmek ilmek dokunan halıların metrekaresi 2 bin 500 TL’den satılıyor. Kurduğumuz Altıneller Kadın Kooperatifi ile Altındağlı kadınların iş hacmini de büyüteceğiz, ekonomik kazançlarını da” dedi.

Kadınların Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Balcı, “Burada sabırla ilmek ilmek, düğüm düğüm dokunan halılar hem maddi hem de manevi olarak çok değerli. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Bu atölye sayesinde çok sayıda kadın ekonomik kazanç elde ediyor. Böylece Altındağlı kadınlarımıza seçim döneminde verdiğimiz sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu kursumuza ve atölyemize de Altındağ sınırlarında ikamet eden kadınlar katılabilecek” ifadelerini kullandı.

Halı atölyesinin yöneticisi usta öğretici Raziye Başeğmez, “Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki atölyede kadınlarla beraber çok güzel işler başarıyoruz. Çok güzel ürünler çıkıyor ortaya. Atölyemize ilgi gösteren kadın sayısı her geçen gün artıyor. Geçmişte halı dokumuş ama bir şekilde bırakmak zorunda kalmış, halı dokumayı seven, ilgi duyan, bundan para kazanmak isteyen kadınlarımız atölyemize katılıyor. Halı dokumak hem çok zahmetli hem de çok emek isteyen bir iş. Altındağ’da halı dokuma sanatımızı genç nesillere tanıttığımız ve halı dokuma mirasımıza sahip çıktığımız için çok mutluyuz. Bu güzel sanatımızın yok olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Altındağ Belediyesi’ne ve Başkanımız Asım Balcı’ya bizlere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

