Altınordu 1 - 2 Ümraniyespor (Spor Toto 1. Lig)

Spor Toto 1. Lig 29. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 yendi.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Andreas Vasilogiannis ve 84. dakikada Kerim Alıcı (kendi kalesine) attı. Altınordu'nun golünü ise 56. dakikada Anıl Koç kaydetti.

Ümraniyespor bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti ve 6. sıraya çıktı. Altınordu ise 45 puanda kaldı.

Altınordu, gelecek hafta Afjet Afyonspor'a konuk olacakken Ümraniyespor, Eskişehirspor'u ağırlayacak.

Stat: Bornova

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Şahan Yılmaz, Bilal Gölen

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Muhammed Mert (Dk. 68 Okan Derici), Enes Kubat (Dk. 68 Mehmet Murat Uçar), Alican Özfesli (Dk. 77 Mehmet Enes Sığırcı), Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Berkay Samancı, Recep Yemişci, Anıl Koç

Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 84 Leandrinho), Emircan Altıntaş, Serkan Göksu (Dk. 86 Muhammed Gönülaçar), Alaaddin Okumuş, Recep Aydın, Karahan Yasir Subaşı, Tarık Tekdal, Atabey Çiçek (Dk. 90+3 Bahadır Taşdelen)

Goller: Dk. 56 Anıl Koç (Altınordu), Dk. 67 Vasilogiannis, Dk. 84 Kerim Alıcı (Kendi kalesine) (Ümraniyespor)

Kırmızı Kart: Dk. 75 Hasan Hatipoğlu (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 69 Mehmet Murat Uçar (Altınordu), Dk. 87 Emircan Altıntaş, Dk. 90+1 Leandrinho, Dk. 90+2 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)

