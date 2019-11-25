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Altınordu 2 - 0 Boluspor (TFF 1. Lig)

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 25.11.2019 21:02 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de 12. haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Altınordu evinde Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. İzmir ekibinin gollerini 29. dakikada Okan, 88. dakikada Kemal kaydetti.

Altınordu 2 - 0 Boluspor (TFF 1. Lig)

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Altınordu ile Boluspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Altınordu, 2-0'lık skorla kazandı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Okan Derici, 88. dakikada Kemal Rüzgar attı.

Bu sonucun ardından Altınordu, puanını 10'a yükseltti. Boluspor ise 10 puanda kaldı.

Altınordu, gelecek hafta Keçiörengücü'ne konuk olacak. Boluspor ise sahasında Menemen Belediye'yi ağırlayacak.

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altınordu boluspor tff 1. lig

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