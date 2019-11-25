Altınordu 2 - 0 Boluspor (TFF 1. Lig)

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Altınordu ile Boluspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Altınordu, 2-0'lık skorla kazandı.
Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Okan Derici, 88. dakikada Kemal Rüzgar attı.
Bu sonucun ardından Altınordu, puanını 10'a yükseltti. Boluspor ise 10 puanda kaldı.
Altınordu, gelecek hafta Keçiörengücü'ne konuk olacak. Boluspor ise sahasında Menemen Belediye'yi ağırlayacak.
Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?
Muslera'dan kavga yorumu
Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!
ABD'den Mesut Özil'e destek
Maldini'den Ibrahimovic açıklaması!
Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!
Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı
Maradona'dan flaş Pochettino açıklaması!
Cengiz Ünder İspanya yolcusu!
Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor
Ünlü yorumcu canlı yayında fenalaştı
''Maçtan önce mutluydum!''
Denizli'den Trabzonspor'a çelme!
Yılmaz Vural, PSG'de
Okuyucu Yorumları 1 yorum