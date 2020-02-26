Altınordu 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Murat Altan
Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Muhammed Mert (Dk. 72 Yasin Ozan), Furkan Çil, Burak İnce (Dk. 57 Okan Derici), Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Kemal Rüzgar)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar, Aykut Demir, Osman Çelik, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Obertan (Dk. 85 Scuk), Sissoko, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 46 Cenk Ahmet Alkılıç), Hamroun (Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu), Pote
Goller: Dk. 61 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 75 Metehan Mimaroğlu, Dk. 86 Okan Derici (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 32 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 88 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk 60 Kerim Alıcı, Dk. 80 Furkan Çil (Altınordu)
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