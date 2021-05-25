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Altınordu-Altay finalini Cüneyt Çakır yönetecek

25.05.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu-Altay finalini Cüneyt Çakır yönetecek

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig play-off finalinde yarın Altınordu ile Altay arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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Cüneyt Çakır Altay

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