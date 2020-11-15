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Altınordu Belediyesi’nden park ve çocuk oyun gruplarında kapsamlı temizlik

ORDU HABERLERİ  | 15.11.2020 15:36 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi tarafından şehir genelinde bulunan park ve çocuk oyun grupları temizlenip dezenfekte ediliyor.Altınordu Belediyesi kentte bulunan parkları ve çocuk oyun gruplarını temiz, güvenli ve steril halde tutmak için özverili bir çalışma yürütüyor.

Altınordu Belediyesi tarafından şehir genelinde bulunan park ve çocuk oyun grupları temizlenip dezenfekte ediliyor.
Altınordu Belediyesi kentte bulunan parkları ve çocuk oyun gruplarını temiz, güvenli ve steril halde tutmak için özverili bir çalışma yürütüyor. Belediye bu kapsamda şehirde bulunan parkların ve oyun alanlarının Türkiye’nin ve milletin yarınları olan çocukların hayal güçlerini harekete geçiren, meraklarını tetikleyen, diğer çocuklarla oynamasına imkan veren, fiziksel aktivitelerini destekleyen güvenli alanlar olarak hizmet vermesi için çalışmalar yürütüyor. Altınordu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yeşil alan, parklar ve parklarda bulunan oyun gruplarının bakım onarımları yapılırken, diğer taraftan da pandemi koşulları dikkate alınarak periyodik olarak köpüklü yıkama ile temizleniyor. Oyun grupları detaylı bir şekilde temizlenip dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor.

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