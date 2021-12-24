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Altınordu-Boluspor maçının ardından

24.12.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "İkinci devrede çıkışa geçen bir Altınordu’yu herkes görecek" - Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "Son dakikada üzücü bir gol yedik. O dakikada böyle bir şekilde gol yememiz bizim için değerlendirilmesi gereken bir konu"

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "İkinci devrede çıkışa geçen bir Altınordu'yu herkes görecek." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, son 5 maçta 4 galibiyet aldıklarını hatırlatarak, oyunlarını her hafta geliştirmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Maça istedikleri gibi başlayamamalarına rağmen öne geçtiklerini ancak ilk yarının sonunda kalelerinde golü gördüklerini kaydeden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Hücum geçişlerinde etkili olmaya çalıştık. Rakibin penaltıyı değerlendirememesi bizim için avantajdı. Bundan sonraki süreçte oyun hakimiyeti bizdeydi. Son ana kadar oyuncularım pozisyonlara girdi ve son dakikalarda golü bulduk. Bu bizim için çok değerli goldü. Bundan 5 hafta önce sondan ikinciydik ama oyun sistemimizde vazgeçmedik ve skor almaya da başladık. İlk yarıyı 22 puanla bitiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ikinci yarıda performansımız yüksek olacak. Çıkışa geçen bir Altınordu’yu herkes görecek."

Eroğlu, hiçbir takımın ara transfer döneminde iyi oyuncusunu bırakmak istemediğini belirterek, "Biz doğru bir şekilde 3 transfer yapmayı planlıyoruz. Çünkü lig bir maraton, kolay bir sezon yaşamıyoruz. Savunma, orta saha ve hücum hattına birer oyuncu almak istiyoruz. Girişimlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

- Reha Erginer: "Son dakikada üzücü bir gol yedik."

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, müsabakanın ilk yarısında iyi oynayamadıklarını ancak doğru dakikada bir gol bularak beraberliği yakaladıklarını söyledi.

Gördükleri kırmızı kartın kendileri için "kırılma anı" olduğunu belirten Erginer, şöyle konuştu:

"Ardından kaçırdığımız penaltı vardı, 2-1 öne geçebilirdik. Deplasmanda yakalanabilecek kadar pozisyona girdik. Penaltıyla 3 tane yüzde yüz pozisyonumuz var. Bu arada pozisyonlar da verdik. Bu pozisyonları değerlendiremezseniz en kötü şekilde buradan 1 puanla çıkmanız gerekli. Son dakikada üzücü bir gol yedik. O dakikada böyle bir şekilde gol yememiz bizim için değerlendirilmesi gereken bir konu. Bu golle de burada 3 puan bıraktık, çok üzgünüz."

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