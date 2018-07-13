SPOR

Altınordu'da Aykut Kocaman'lı açılış!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 13.07.2018 14:15 | Son Güncelleme

Altınordu Futbol Akademisi U19, U18 ve U17 takımları, 2018-19 sezonunu ünlü teknik adam Aykut Kocaman'ı konuk ederek açtı. Aykut Kocaman, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan törenden önce tüm tesisleri gezip çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Altınordu'da Aykut Kocaman'lı açılış!

Törende Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile birlikte gençlere, "Altınordu'nun kıymetini bilin" vurgusu yapan Kocaman, "Hepiniz seçilmiş gençlersiniz. Önünüzde uzun bir yol var. Size en önemli tavsiyem her zaman çok tekrar yapın. Enerjisini düşürmeyin, paylaşımcı ve uyumlu olun" dedi.

Ünlü teknik adam, U19 takımından Metehan Yılmaz'ın, "Türk futbolunun gerçek anlamda çıkışa geçmesi için neye ihtiyacı var" şeklindeki sorusuna, "Bundan 30 yıl önce aynı şeyler konuşuluyordu, 30 yıl sonra da konuşulmaması için yapılacak tek şey, Türkiye'de Altınordu gibi kulüplerin sayısını artırmaktır. Liglerde 100 kulüp varsa, en az 40'ı Altınordu gibi olursa gerçek çözüm yolu bulunmuş olur" yanıtını verdi.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, Kocaman'a günün anısına seramik Altınordu topu ile özel bir cam Troya biblosu hediye etti.

KERİM AVCI ESKİŞEHİR YOLUNDA
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da alacağı ücreti beğenmemesi nedeniyle satış listesine konulan Kerim Avcı'nın Eskişehirspor'la anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Geçen sezon attığı 16 golle İzmir ekibinin skor yükünü çeken gurbetçi orta saha oyuncusuna Adana Demirspor da talip olmuştu. Kerim'in kendisine daha iyi bir teklif sunan Eskişehirspor'la sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Kerim Avcı, yeni sezon öncesi Altınordu'nun kendisine yaptığı 800 bin TL yıllık ödeme teklifini kabul etmemişti. Gurbetçi golcü 300 bin TL karşılığında sözleşmesini fesh etme hakkına sahip.

PARTNERDünyanın bir ucundan doğum günü kutlamasıDünyanın bir ucundan doğum günü kutlaması
Cihat Arslan: İrfancan Eğribayat için Galatasaray'dan teklif gelmedi!Cihat Arslan: İrfancan Eğribayat için Galatasaray'dan teklif gelmedi!
Türkiye'yi şaşkına çeviren Batuhan Karadeniz transferi! Türkiye'yi şaşkına çeviren Batuhan Karadeniz transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altınordu aykut kocaman

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

Galatasaray'da Endoğan Adili'nin sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da Endoğan Adili'nin sözleşmesi feshedildi

Şenol Güneş'ten olay açıklama: Haddini bildiririm

Şenol Güneş'ten olay açıklama: Haddini bildiririm

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Altınordu'da Aykut Kocaman'lı açılış!

Altınordu'da Aykut Kocaman'lı açılış!

Cihat Arslan: İrfancan Eğribayat için Galatasaray'dan teklif gelmedi!

Cihat Arslan: İrfancan Eğribayat için Galatasaray'dan teklif gelmedi!

Türkiye'yi şaşkına çeviren Batuhan Karadeniz transferi!

Türkiye'yi şaşkına çeviren Batuhan Karadeniz transferi!

Altınordu, zammı beğenmeyen Kerim Avcı'yı satış listesine koydu!

Altınordu, zammı beğenmeyen Kerim Avcı'yı satış listesine koydu!

Fatih Tekke: İstikrar önemli

Fatih Tekke: İstikrar önemli

Giresunsporlu Dodo Qatar Sport Club'a transfer oldu!

Giresunsporlu Dodo Qatar Sport Club'a transfer oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.