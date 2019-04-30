SPOR

Altınordu'da Enes Kubat şoku

FUTBOL HABERLERİ  | 30.04.2019 13:29 | Son Güncelleme

Spor Toto 1'inci Lig'de cuma günü deplasmanda Adanaspor'u yenerek 3'te 3 yapmayı ve play off yarışını sürdürmeyi hedefleyen Altınordu'da forvet Enes Kubat'tan kötü haber geldi.

Altınordu'da Enes Kubat şoku

Geçen hafta Altay'la oynanan derbide takımının ilk golünü attıktan sonra 29'uncu dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen tecrübeli santrforun sağ kasık bölgesi kas grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Enes'in 2-3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Deneyimli golcü sezon başında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti. İzmir ekibi Play-Off kalması halinde formasına kavuşması beklenen Enes, aksi durumda sezonu kapatmış olacak. Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi devam eden stoper Sinan ve forvet Serdar da Adana deplasmanında kadroda yer almayacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Enes'in yokluğunda kanatta görev alan Sefa'yı forvete monte etmeyi planlıyor.

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Spor Toto 1'inci Lig Adanaspor altınordu Enes Kubat

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