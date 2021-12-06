SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Altınordu’da Enis Destan krizi

Altınordu’da Enis Destan krizi

06.12.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1'inci Lig'de dün evinde Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Altınordu'da müsabakayı tribünden izleyen yıldız adayı genç forvet Enis Destan'ın kadro dışı kaldığı öğrenildi.

Altınordu’da Enis Destan krizi
Enis Destan

Enis Destan

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Altınordu
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Hafta içinde 68 Aksaray Belediyespor’la oynanan kupa maçında soyunma odası koridorunda rakip takım futbolcusuna hakareti nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Enis Destan’ın bu hareketi Altınordu’da da cezasız kalmadı. “İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu” sloganını ilke edinen Altınordu’da Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın genç santrforu kadro dışı bıraktığı belirtildi.

KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Kulüp tesislerinden ayrılan Enis Destan’ın kaç maç men cezası alacağı merak konusu olurken, 19 yaşındaki yıldız adayı ilk yarının bitimine 3 hafta kala izinli olarak takımdan ayrıldı. Burak İnce’yi geçen ay Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld’e satan İzmir temsilcisi, devre arasında Enis Destan’ı da Avrupa kulüplerinden birine göndererek önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Sezon başında kulüpten izin alıp gittiği Avrupa’ya transferin kapısından dönen, ardından ligde bu sezon bekleneni veremeyen Enis, U21 Milli Takımı’nda da görev alıyor. Enis, Türk futbolunda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Acun'un ilk transferi! Genç Türk yıldız Emirhan Aydoğanİşte Acun'un ilk transferi! Genç Türk yıldız Emirhan Aydoğan
Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar
Kötü hava futbolu da vurdu! Maç ertelendiKötü hava futbolu da vurdu! Maç ertelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

İşte Acun'un ilk transferi! Genç Türk yıldız

İşte Acun'un ilk transferi! Genç Türk yıldız

Şenol Güneş'ten beklenmedik cevap

Şenol Güneş'ten beklenmedik cevap

Konuşmalar ortaya çıktı: Penaltı vermek zorundayım

Konuşmalar ortaya çıktı: Penaltı vermek zorundayım

Cenk Tosun'dan 3 yıllık imza

Cenk Tosun'dan 3 yıllık imza

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Kerem Aktürkoğlu herkesi solladı!

Kerem Aktürkoğlu herkesi solladı!

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Vitor Pereira'nın yeri çabuk doldu! Yeni hoca Süper Lig'den

Vitor Pereira'nın yeri çabuk doldu! Yeni hoca Süper Lig'den

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.