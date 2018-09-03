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Altınordu'da Hüseyin Atakan Üner gole sevindiği için kadro dışı bırakıldı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 03.09.2018 18:27 | Son Güncelleme

Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan, Denizlispor ile oynadıkları maçta eski takımına karşı gol sevincini abartılı bir şekilde rakip taraftarlar önünde kutlayan Hüseyin Atakan Üner'i 3 maç kadro dışı bıraktıklarını açıkladı.

Altınordu'da Hüseyin Atakan Üner gole sevindiği için kadro dışı bırakıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan yine çok konuşulacak bir hamle geldi. Geride kalan haftada Denizlispor ile karşılaşan İzmir temsilcisi, karşılaşmayı 4-0 kazanırken ilk gol sezon başında rakip takımdan transfer edilen Hüseyin Atakan Üner'den geldi. 19 yaşındaki futbolcu, gol sevincini abartılı bir şekilde rakip taraftarlar önünde yaşarken Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan bu harekete tepki geldi.

Özkan kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hüseyin Atakan'ın bu davranışından dolayı Denizlispor camiasından özür dileyerek "Hüseyin Atakan’a oryantasyon eğitimi verdik, çaktırmadan yaptığımız sınavları geçti ama esas olan Hayat Sınavı’ndan geçmek. Dün golü attıktan sonra yaptığı büyük terbiyesizlik.Bunu tecrübeli bir oyuncu yapsaydı, bugün biletini kesmiştim. Denizlispor camiasından özür diliyoruz. Hüseyin Atakan'ı 3 maç kadro dışı bıraktık. Bu 3 maça U18'in sol açığı Berkay Görmez çıkacak. Hüseyin Atakan şimdi sözüm sana; Postacı kapıyı iki defa çalarmış. Birinciyi çaldı, ikincide ağzınla kuş tutsan nafile!" ifadelerini kullandı.


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Hüseyin Atakan Üner altınordu denizlispor Mehmet Seyit Özkan

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