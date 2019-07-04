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Altınordu'da ilk imza Engin'den

FUTBOL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

Altınordu, PSV - Porto alt yapısında yetişen, bugüne kadar kadar Süper Lig’te 70 maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu Engin Bekdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu'da ilk imza Engin'den

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu dış transferde ilk anlaşmayı Gençlerbirliği'nden sol kanat Engin Bekdemir'e attırdı. 27 yaşındaki gurbetçi futbolcu İzmir ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sakatlığı nedeniyle önceki sezon hiç oynamayan, geçen sezon Gençlerbirliği'nin U21 takımında sadece 3 maçta görev alan tecrübeli oyuncunun sağlık kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadığı öğrenildi. 10 numara pozisyonunda ve sağ kanatta da görev alabilen Engin, kariyerinde Süper Lig'de 70 müsabakada forma giyip 7 gol attı.

Belçika doğumlu Engin, futbola PSV Eindhoven altyapısında başladı. Porto altyapısında oynadıktan sonra Türkiye kariyerine Kayserispor'da başlayan Engin, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor kulüplerinde de top koşturdu. "Altınordu'da yeniden doğacağım" diyen orta saha oyuncusu, "Bu ailenin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Altınordu sadece ülkemizde değil, Avrupa’da da dikkatle izlenen örnek bir yapıya sahip" şeklinde konuştu.

SAHAYA İNİYOR

Altınordu 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak. Kırmızı-lacivertli takım, saat 12.00'de Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde toplanacak. İzmir ekibi saat 17.30'da başkan Seyit Mehmet Özkan ile bir araya geldikten sonra antrenman için Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'ne geçecek. Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi'nden (ALFA) Polat Abay ile de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Böylelikle yeni sezon öncesi profesyonel yapılan oyuncu sayısı 18'e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
altınordu Spor Toto 1'inci Lig Gençlerbirliği Engin Bekdemir

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