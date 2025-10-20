Altınordu'da kaleci Arif rüzgarı

Batman Petrolspor deplasmanında adeta kale duvarı gibi bir performans sergileyen Altınordu kalecisi Arif, 2 penaltı kurtarışıyla maça damga vurdu.

Önce 67'nci dakikada İlyas Kubilay'ın penaltısını çıkaran 20 yaşındaki eldiven, ardından 90'ıncı dakikada Okan'ın penaltısında gole izin vermedi. Batman'da müthiş bir performans ortaya koyan Arif, bu sezon 8 maçta 4'üncü penaltısını kurtararak tarihi performansa imza attı. Takımını ayakta tutan Arif, Batman deplasmanında büyük sevinç yaşadı ve tüm takım tarafından tebrik edildi.