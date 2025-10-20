SPOR

Altınordu'da kaleci Arif rüzgarı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Batman Petrolspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak puanı kapan düşme hattındaki Altınordu'da bu sezon kaleyi devralan altyapı patentli genç kaleci Arif Şimşir maçın kahramanı oldu.

Berker İşleyen

Batman Petrolspor deplasmanında adeta kale duvarı gibi bir performans sergileyen Altınordu kalecisi Arif, 2 penaltı kurtarışıyla maça damga vurdu.

Önce 67'nci dakikada İlyas Kubilay'ın penaltısını çıkaran 20 yaşındaki eldiven, ardından 90'ıncı dakikada Okan'ın penaltısında gole izin vermedi. Batman'da müthiş bir performans ortaya koyan Arif, bu sezon 8 maçta 4'üncü penaltısını kurtararak tarihi performansa imza attı. Takımını ayakta tutan Arif, Batman deplasmanında büyük sevinç yaşadı ve tüm takım tarafından tebrik edildi.

