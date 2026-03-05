SPOR

SON DAKİKA | Derbi öncesi ortalık karıştı! Ahmet Çakar'dan Taylan ve Halil'e çok ağır suçlama: "Aynaya bakın ve utanın..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın son anlarında yaşananlar spor gündemine bomba gibi düştü! Rizespor forması giyen Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu'nun Beşiktaşlı futbolculara yaptığı sert müdahaleler sonrası eski hakem Ahmet Çakar çileden çıktı.

SON DAKİKA | Derbi öncesi ortalık karıştı! Ahmet Çakar'dan Taylan ve Halil'e çok ağır suçlama: "Aynaya bakın ve utanın..."
Emre Şen
Taylan Antalyalı

Taylan Antalyalı

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1'lik net bir skorla elediği karşılaşmanın son dakikaları, yeşil sahalarda ender görülen bir gerginliğe sahne oldu.

Rizesporlu Taylan Antalyalı'nın Wilfried Ndidi'ye, Halil Dervişoğlu'nun ise Kristjan Asllani'ye art arda yaptığı sert müdahaleler sonrası saha içi bir anda karıştı. Siyah-Beyazlı futbolcular, maçın bitimine saniyeler kala ve skor 4-1 iken yapılan bu sert faullere büyük tepki gösterirken, asıl fırtına maçın ardından koptu.

AHMET ÇAKAR'DAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER!

SON DAKİKA | Derbi öncesi ortalık karıştı! Ahmet Çakar dan Taylan ve Halil e çok ağır suçlama: "Aynaya bakın ve utanın..." 1

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Sky Spor YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede bu iki futbolcuyu çok sert bir dille hedef aldı. Beşiktaş'ın sadece 3 gün sonra oynayacağı kritik Galatasaray derbisine dikkat çeken Çakar, ortalığı sarsacak şu iddialarda bulundu:

"Taylan... Halil... Hangi Halil? Soyadı neydi? Dervişoğlu! Taylan! Utanmazlık yapıyorsunuz. Yaptığınız iş terbiyesizlikten öte bir şey. Ayıp! Maç 4-1, niye Beşiktaşlı oyunculara öldüresiye giriyorsunuz? Size birisi acaba 'Girin mi?' dedi. Çünkü Beşiktaş'ın 3 gün sonra Galatasaray maçı var!"

"AYNAYA GİDİP BAKIN!"

SON DAKİKA | Derbi öncesi ortalık karıştı! Ahmet Çakar dan Taylan ve Halil e çok ağır suçlama: "Aynaya bakın ve utanın..." 2

Açıklamalarının dozunu daha da artıran Çakar, yapılan faullerin Beşiktaş'ın yıldızlarını sakatlama veya kırmızı kartla cezalandırma amacı taşıyabileceğini ima ederek; "Önemli oyuncular sakatlanırsa Galatasaray maçında oynamayacak veya sert darbeden sonra gelip sana vuracak, kırmızı kart görecek ve yine oynamayacak. Halil Dervişoğlu, Taylan... Bak aynaya gidip bakınca, 'Biz ne utanmaz adamlar mışız' filan diyebilirsiniz kendinize..." ifadelerini kullandı.

HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN FLAŞ YANIT GELDİ

SON DAKİKA | Derbi öncesi ortalık karıştı! Ahmet Çakar dan Taylan ve Halil e çok ağır suçlama: "Aynaya bakın ve utanın..." 3

Ahmet Çakar'ın ve Beşiktaş taraftarının bu ağır eleştirilerinin ardından gözlerin çevrildiği Halil Dervişoğlu cephesinden ilk savunma geldi. Kasıtlı faul iddialarını kesin bir dille reddeden 24 yaşındaki hücum oyuncusu, pozisyonun sıcaklığıyla gerginlik yaşandığını belirterek kendini şu sözlerle savundu:

"Sadece topu kapma durumum oldu. Adamın ayağına bilerek basmadım. Beni tanıyanlar biliyor, öyle bir niyetli insan olmadığımı. Oyuncu düştükten sonra aslında ondan özür dilemek istedim... Fakat bana orada bir şeyler dedikten sonra ben de biraz sinirlendim. Orada anlık bir gerginlik oldu. İnsanların aklına geldiği o kötü şeyler, komplo teorileri... Öyle bir insan da değiliz, öyle bir niyetimiz de asla yok."

