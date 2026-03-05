SON DAKİKA | Galatasaray'dan 5.5 milyar TL'lik tarihi rekor! Kasayı tıka basa doldurdu

Yeşil sahada elde ettiği başarıları ticari alana da mükemmel bir şekilde yansıtan Galatasaray, ürün ve forma satışlarında kulüp tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların GS Store'lara gösterdiği yoğun ilgi, kulübün kasasına tam anlamıyla can suyu oldu.

KÂR MARJI UÇUŞA GEÇTİ, CİRO 5.5 MİLYAR TL'Yİ BULDU!

Galatasaray Mağazacılık AŞ, son dönemde yürüttüğü başarılı pazarlama stratejilerinin meyvesini fazlasıyla topluyor. Yapılan son açıklamalara göre; şirketin kâr marjı yüzde 18'den yüzde 38'e gibi muazzam bir orana yükselirken, ulaşılan toplam ciro ise 5.5 milyar TL barajını aşarak tarihi bir rekor olarak kayıtlara geçti.

HALKA ARZ YOLDA, FORMA SATIŞLARINDA HEDEF YİNE 1 MİLYON!

Ticari operasyonlarını daha da büyütmeyi hedefleyen Galatasaray yönetiminin uzun süredir üzerinde çalıştığı "halka arz" işleminin bu sene içerisinde resmi olarak tamamlanması planlanıyor.

Geçtiğimiz sezon toplamda 1 milyon 29 bin adet forma satışı gerçekleştirerek kırılması güç bir rekora imza atan GS Store, taraftarın büyük beğenisini toplayan son 'retro serisi' ile bu sezon da aynı satış hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.

LİVERPOOL EŞLEŞMESİ SATIŞLARI PATLATACAK!

Ciro rekorunu tazeleyen Galatasaray'da mağazacılık yetkilileri, haftaya oynanacak olan dev maç için ekstra mesai yapıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İngiliz devi Liverpool ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi ve maç günü, GS Store'larda adeta bir satış patlaması bekleniyor. Taraftarın bu dev maça özel ürünlere ve formalara akın edeceği öngörülürken, bu durumun kulübün rekor cirosuna devasa bir katkı daha sağlamasına kesin gözüyle bakılıyor.