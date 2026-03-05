SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

SON DAKİKA | Galatasaray'dan 5.5 milyar TL'lik tarihi rekor! Kasayı tıka basa doldurdu

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Galatasaray, mağazacılıkta da rakiplerine fark atarak tarihi bir rekora imza attı! GS Store'ların kâr marjını yüzde 18'den yüzde 38'e yükselten Sarı-Kırmızılı yönetim, toplamda 5.5 milyar TL'lik dudak uçuklatan bir ciroya ulaştı. 1 milyonu aşan forma satışıyla kasasını dolduran Aslan'da şimdi gözler, satışları tam anlamıyla patlatması beklenen dev Liverpool eşleşmesine ve yolda olan halka arz sürecine çevrildi!

SON DAKİKA | Galatasaray'dan 5.5 milyar TL'lik tarihi rekor! Kasayı tıka basa doldurdu
Emre Şen

Yeşil sahada elde ettiği başarıları ticari alana da mükemmel bir şekilde yansıtan Galatasaray, ürün ve forma satışlarında kulüp tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların GS Store'lara gösterdiği yoğun ilgi, kulübün kasasına tam anlamıyla can suyu oldu.

KÂR MARJI UÇUŞA GEÇTİ, CİRO 5.5 MİLYAR TL'Yİ BULDU!

SON DAKİKA | Galatasaray dan 5.5 milyar TL lik tarihi rekor! Kasayı tıka basa doldurdu 1

Galatasaray Mağazacılık AŞ, son dönemde yürüttüğü başarılı pazarlama stratejilerinin meyvesini fazlasıyla topluyor. Yapılan son açıklamalara göre; şirketin kâr marjı yüzde 18'den yüzde 38'e gibi muazzam bir orana yükselirken, ulaşılan toplam ciro ise 5.5 milyar TL barajını aşarak tarihi bir rekor olarak kayıtlara geçti.

HALKA ARZ YOLDA, FORMA SATIŞLARINDA HEDEF YİNE 1 MİLYON!

SON DAKİKA | Galatasaray dan 5.5 milyar TL lik tarihi rekor! Kasayı tıka basa doldurdu 2

Ticari operasyonlarını daha da büyütmeyi hedefleyen Galatasaray yönetiminin uzun süredir üzerinde çalıştığı "halka arz" işleminin bu sene içerisinde resmi olarak tamamlanması planlanıyor.

Geçtiğimiz sezon toplamda 1 milyon 29 bin adet forma satışı gerçekleştirerek kırılması güç bir rekora imza atan GS Store, taraftarın büyük beğenisini toplayan son 'retro serisi' ile bu sezon da aynı satış hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.

LİVERPOOL EŞLEŞMESİ SATIŞLARI PATLATACAK!

SON DAKİKA | Galatasaray dan 5.5 milyar TL lik tarihi rekor! Kasayı tıka basa doldurdu 3

Ciro rekorunu tazeleyen Galatasaray'da mağazacılık yetkilileri, haftaya oynanacak olan dev maç için ekstra mesai yapıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İngiliz devi Liverpool ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi ve maç günü, GS Store'larda adeta bir satış patlaması bekleniyor. Taraftarın bu dev maça özel ürünlere ve formalara akın edeceği öngörülürken, bu durumun kulübün rekor cirosuna devasa bir katkı daha sağlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Derbi öncesi ortalık karıştı! Ahmet Çakar'dan Taylan ve Halil'e çok ağır suçlama: "Aynaya bakın ve utanın..."SON DAKİKA | Derbi öncesi ortalık karıştı! Ahmet Çakar'dan Taylan ve Halil'e çok ağır suçlama: "Aynaya bakın ve utanın..."
SON DAKİKA | Galatasaray'da 'Barış Alper Yılmaz' planı tuttu! Arabistan'ı reddettiler, yeni bonservisi dudak uçuklattıSON DAKİKA | Galatasaray'da 'Barış Alper Yılmaz' planı tuttu! Arabistan'ı reddettiler, yeni bonservisi dudak uçuklattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.