SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Altınordu'da Onur Taha Takır formaya göz kırptı

Altınordu'da Onur Taha Takır formaya göz kırptı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 29.05.2020 13:22 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da sağ bek Onur Taha Takır, aynı mevkide oynayan Kerim Alıcı ile forma rekabetine girdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ligde ilk 11'de genellikle daha deneyimli olan Kerim'e görev verirken, Onur Taha'nın son antrenmanlardaki hırslı görüntüsü deneyimli teknik adamın gözünden kaçmadı.

Altınordu'da Onur Taha Takır formaya göz kırptı

Koronavirüs salgını sürecinde formda kalan 20 yaşındaki savunmacı Onur Taha, idmanlarda girdiği ikili mücadeleler ve yaptığı son vuruşlarla teknik heyetten tam not aldı.

Altınordu'da geçen sezon profesyonel olan Onur, 2018-19'un devre arasında deneyim kazanması için 2'nci Lig'de mücadele eden Niğde Anadolu FK'ya kiralandı. Sezon başında yuvaya dönen genç krampon bu yıl A takımda ligde 8 karşılaşmada görev alırken, kupada ise 2 kez forma giydi. Alt yaş gruplarında 27 kez ay-yıldızlı formayı terleten Onur Taha Takır'ın gelecek sezon takımın vazgeçilmezleri arasında yer alması bekleniyor. Genç oyuncunun kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Özdemir Ramazan Bayramı'nı mesajıÖzdemir Ramazan Bayramı'nı mesajı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin testi pozitif!

Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin testi pozitif!

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

G.Saray'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor!

G.Saray'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Vural: 12 Haziran'da hazır olacağız

Vural: 12 Haziran'da hazır olacağız

Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altınordu'da Onur Taha Takır formaya göz kırptı

Onur Taha Takır formaya göz kırptı

Hüseyin Eroğlu'ndan futbolcular için sakatlık uyarısı

Eroğlu'ndan sakatlık uyarısı

Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

Nihat Özdemir Ramazan Bayramı'nı kutladı

Özdemir Ramazan Bayramı'nı mesajı

Altınordu'nun gözü Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'de!

Transfer bombası patlıyor!

Hatayspor'a ikinci defa koronavirüs testi yapıldı

Hatayspor'a ikinci defa koronavirüs testi yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.