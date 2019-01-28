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Altınordu'dan Milan ve Atalanta'ya ziyaret

İTALYA HABERLERİ  | 28.01.2019 10:56 | Son Güncelleme

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, "Katıldığımız ve düzenlediğimiz uluslararası turnuvalar sayesinde Avrupa’da önemli bir tanınırlık noktasındayız. Şimdi ise sıra karşılıklı iş birlikleri ile bunu daha da üst seviyelere taşımak" dedi.

Altınordu'dan Milan ve Atalanta'ya ziyaret

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, "Katıldığımız ve düzenlediğimiz uluslararası turnuvalar sayesinde Avrupa’da önemli bir tanınırlık noktasındayız. Şimdi ise sıra karşılıklı iş birlikleri ile bunu daha da üst seviyelere taşımak" dedi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp icra kurulu başkanı Barış Orhunbilge ile dış ilişkiler yönetmeni Aydın Güvenir'in, İtalya'da Milan ve Atalanta kulüplerini ziyaret ettiği bildirildi.

Orhunbilge ve Güvenir’in 12 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenecek İzmir Kupası'na katılacak Milan'ın akademi direktörü Mario Beretta ve akademi genel sekreteri Ivan Zauli ile bir araya geldiği, daha sonra San Siro Stadı'ndaki Milan-Napoli maçını izlediği belirtildi.

Altınordu heyetinin Atalanta Akademi Genç Takımlar Koordinatörü Stefano Bonaccorso, futbol okulları koordinatörü Loris Margotto, genç takımlar antrenörü ve oyuncu izleme sorumlusu Luca Rebba ile de görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, İtalya'daki ziyaretlerin kulüp tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirtti. Altınordu ile Avrupa kulüpleri arasında iş birliklerini artırmayı düşündüklerini ifade eden Orhunbilge, şunları kaydetti:

"Katıldığımız ve düzenlediğimiz uluslararası turnuvalar sayesinde Avrupa'da önemli bir tanınırlık noktasındayız. Şimdi ise sıra karşılıklı iş birlikleri ile bunu daha da üst seviyelere taşımak. Milan ve Atalanta gibi iki önemli kulüple bugün ilk adımlarımızı attık. Bu ziyaretlerimizi farklı ülkelerdeki farklı kulüplerle devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
altınordu İtalya milan atalanta

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