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Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer tepkisi: Etik dışı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.06.2019 11:17 | Son Güncelleme

Altınordu Kulübü, Trabzonspor'la sözleşme imzalayan Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ün "etik dışı" bir şekilde transfer edildiğini bildirilerek tepki gösterdildi. Açıklamada "Bu davranış çocukken 'komşunun bahçesinden meyve çalmak' kadar masum sayılamaz" ifadeleri kullanıldı.

Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer tepkisi: Etik dışı

Kulübün internet sistesinde yer alan açıklamada, Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitimlerini sürdüren Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ün Trabzonspor'la sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıllarca emek verip üzerine titrediğimiz iki gencimiz Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz, Trabzonspor tarafından kulübümüze bilgi bile verilmeden etik dışı bir şekilde transfer edildi. Kağıt üzerinde yasal gibi görünen bu hareketin, ne yazık ki toplumun yazılı olmayan ve bizleri ayakta tutan değerlerinin derinden yaralanmasına neden olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzü yok sayarak yapılan bu davranış, 'Aileler bize gelip çocuklarını Trabzonspor'a vermek istediler' şeklinde açıklanacak kadar basit değildir."

Trabzonspor'un, Türk futbolunun belki de sonunu hazırlayacak çok tehlikeli bir yol açtığının ileri sürüldüğü açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öz kaynak sisteminin dibine dinamit koymuştur. Üzerine basa basa belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren, cebine 15-20 milyon TL koyacak bir çılgının, yıllarca emek verilen gençleri birer birer satın alamayacağının garantisini kimse veremez. Bugün biz, evlatlarımızı kaybetmenin tarif edilemez üzüntüsünü yaşıyoruz. Yarın belki aynı sonla Trabzonspor veya bir başkası karşılaşacak. Çocukken 'komşunun bahçesinden meyve çalmak' kadar masum sayılamayacak bu tarz davranışları bırakmalı, çocuklarımıza örnek olacak etik değerlerimizi yeniden hatırlamalı ve Türk futbolunda yeni bir dönemi el birliğiyle başlatmalıyız."

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altınordu Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ula ne ettin Tirabzon!Kaynanaya haber vermeden Erik ağacına dalınır mı Kırkız gibi!?
ama bu Trabzon çok dürüst değilmiydi?? hani çanakkale lafları nerde adamlık?? lafa gelince mangalda kül bırakmayan Ts li yöneticiler transferde her türlü naneyi yemeyi mübah sayıyorlar. demekki ekranlardaki sahte maske düştü.. çanakkalede yatan şehitlerimizin kemikleri sızlıyordu, namlarını kullanarak tv lerde boy gösteren utanmaz yöneticiler.
daha ne istysnuz reklaminiz olur
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