SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Altınordu, en kötü sezonunu beraberlikle kapadı

Altınordu, en kötü sezonunu beraberlikle kapadı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 18.07.2020 11:46 | Son Güncelleme

Altınordu, TFF 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Menemenspor’la 1-1 berabere kalarak sezonu 37 puanla 14. sırada tamamladı. Kırmızı-lacivertli ekip, bu performansla son 6 yılın en kötü sezonunu geçirdi.

Altınordu, en kötü sezonunu beraberlikle kapadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligin 34. ve son hafta maçında İzmir derbisinde Menemenspor’a konuk oldu. Maça etkili başlayan kırmızı-lacivertliler, atakların sonunu bir türlü getiremedi.

Zaman zaman oyunun kontrolünü ev sahibi takıma kaptıran Altınordu, topu kontrol ettiği anlardaysa Burak İnce ve Metehan Mimaroğlu ile gol pozisyonlarına girdi. Aradığı golü 75. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun ayağından bulan kırmızı lacivertliler, 89. dakikada Samed Ali Kaya’nın jeneriklik golüne engel olamadı ve maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak 1 puan aldı.

EN İYİ SEZONUN ARDINDAN EN KÖTÜ SEZONU YAŞADI

TFF 1. Lig’e 2014-2015 sezonunda yükselen Altınordu, o tarihten itibaren en kötü sezon performansını sergiledi. 6 sezonda toplamda 4 kez ligi 7. sırada bitiren ve Play-Off sıralamasını kaçıran kırmızı-lacivertliler, sadece 2015-2016 sezonu sonunda 10. sırada yer almıştı. Geçen sezon 57 puan toplayarak kendi adına son yılların en iyi sezonunu geçiren Altınordu, bu sezon ise 37 puanda kalarak ligi 14. sırada tamamladı ve en kötü sezonunu geçirdi. Geçtiğimiz hafta Giresunspor’u sahasında 3-1’lik skorla deviren İzmir ekibi, ligde kalmayı son maç öncesi garantileyebilmişti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Play-Off maçlarının saatleri değiştiPlay-Off maçlarının saatleri değişti
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu!

Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Emre ve Acun'dan transfer hamlesi! G.Saray istemişti...

Emre ve Acun'dan transfer hamlesi! G.Saray istemişti...

F.Bahçe'den yılın transferi! Terim çok kızacak

F.Bahçe'den yılın transferi! Terim çok kızacak

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

Ronaldo'nun eski sevgilisi, pembe bikinisiyle mest etti

Ronaldo'nun eski sevgilisi, pembe bikinisiyle mest etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Erzurum'un Süper Lig inadı sürüyor!

Erzurum'un Süper Lig inadı sürüyor!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İbrahim Üzülmez veda etti

İbrahim Üzülmez veda etti

Ayrılık resmi olarak açıklandı

Ayrılık resmi olarak açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altınordu, en kötü sezonunu beraberlikle kapadı

Altınordu'dan son 6 yılın en kötü sezonu

TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maçlarının saatleri değişti

Play-Off maçlarının saatleri değişti

Osmanlıspor’da koronavirüs şoku!

Osmanlıspor’da koronavirüs tespit edildi

Karşıyaka’da şampiyonluğa 600 bin TL prim

Şampiyonluğa 600 bin TL prim

TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maç programı açıklandı

Play-Off maç programı açıklandı

Yılmaz Vural: Hala şansımız var

Yılmaz Vural: Hala şansımız var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.