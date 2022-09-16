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Altınordu, İzmir derbisinde keyifli bir maç izletmek istiyor

16.09.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Ufuk Kahraman: - "Göztepe'nin güçlü yanlarını, eksik yanlarını biliyoruz. Ona göre çalışmalar yapıyoruz"

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında İzmir derbisinde 18 Eylül Pazar günü Göztepe'ye konuk olacak Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, "Göztepe'nin güçlü yanlarını, eksik yanlarını biliyoruz. Ona göre çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk 5 haftasında birçok ekibin istediği form düzeyini yakalayamadığını söyledi.

Altınordu olarak henüz bireysel performanslarının gelişmediğini ancak takım oyununu 90 dakikaya yaymaya çalıştıklarını belirten Kahraman, "Bu, istediğimiz skorlara yansımadı. Oyunun belli bölümlerinde oyuna hakim olurken diğer bölümlerinde düştüğümüz anlar oldu." diye konuştu.

Son oynadıkları Pendikspor karşılaşmasında 28 pozisyon girişiminden sadece beşini üçüncü bölgede olumlu kullanabildiklerini, bunun çok düşük bir oran olduğunu belirten Kahraman, önlerinde Göztepe maçı olduğunu, buna göre hazırlıklarına devam ettiklerini dile getirdi.

- "Keyifli bir maç izleteceğimizi düşünüyoruz"

Göztepe'nin taraftar gücünün herkes tarafından bilindiğini kaydeden Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftar baskısı çok yüksek. Altınordu da sistem takımı. Elimizden geldiği kadar bu sistemi bozmadan bu felsefeye uygun bir şekilde çalışıyoruz ve ona göre antrenmanlarımızı planlıyoruz. Göztepe'nin güçlü yanlarını, eksik yanlarını biliyoruz. Ona göre çalışmalar yapıyoruz. Tabi ki maç anındaki atmosfer, oyuncunun bireysel performansını tabii ki etkiliyor. Bu açıdan maç oyuncuların bireysel olarak iyi bir performans sergilemesi için çok güzel bir atmosfer olacak. Altınordu takımı o atmosferde iyi bir futbol oynayan bir ekip. Bundan önceki maçları, seneleri hatırlarsınız. Keyifli bir maç izleteceğimizi düşünüyoruz."

Pendikspor maçında sakatlanan Ahmet İlhan'ın MR'ının çekildiğini ve korktukları gibi bir sakatlığın olmadığını kaydeden Kahraman, oyuncunun durumunun maçtan önce yapılacak kontrollerden sonra belli olacağını söyledi.

- Hüseyin Eroğlu'dan sonra göreve gelmesi

Kahraman, uzun süre takımın başında kalan Hüseyin Eroğlu'dan sonra göreve gelmesiyle ilgili de şöyle konuştu:

"Yaklaşık 11 seneden beri bu kulüpteyim. Hüseyin hocamdan sonra bayrağı devraldım. Zaten her zaman uyguladığımız bir sistemimiz var ama biz buna tuğlaları ekleye ekleye o temelin üstüne geliştirmeye çalışıyoruz. Bireysel olarak da futbolcuyu geliştirmekten, futbolcuya görevler yükleyerek onun oyun içerisindeki performansını arttırmaktan yanayım ve kurgularla hücumlar yapmaya çalışan bir teknik adamım. Çok zorlanmadım ama sorumluluklarım arttı. Hem saha içi hem saha dışı, bunun farkındayım."

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Altınordu Derbi futbol

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