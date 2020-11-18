Altınordu'nun eski başkanı Cavit İşyapan hayatını kaybetti

Altınordu Spor Kulübü Derneği eski başkanlarından Cavit İşyapan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cavit İşyapan'ın cenazesinin ikindi namazına müteakip Gülbahçe Köyü Camisi'nden kaldırılacak.75 yaşında hayatını kaybeden İşyapan, 2 senedir rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu.
İşyapan'ın vefatıyla ilgili açıklama yayınlayan Altınordu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Altınordu Spor Kulübü Derneği eski başkanlarından Cavit İşyapan'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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