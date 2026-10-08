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Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray iddialarına sert yalanlama

Galatasaray'a dönmek istediği yönünde çıkan haberlerin ardından Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'dan açıklama geldi. Pino, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kimse Mauro'nun dönmesi için Galatasaray'a yalvarmadı" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray iddialarına sert yalanlama
Emre Şen

Geçtiğimiz sezon sonunda sarı-kırmızılı ekip ile sözleşmesi sona eren ve yönetiminin yeni kontrat teklifini kabul etmeyerek takımdan ayrılan Mauro Icardi, yaz transfer döneminde hiçbir kulüple anlaşma sağlamayarak boşta kalmıştı. Arjantinli golcünün adı son günlerde yeniden Galatasaray ile anılırken, oyuncunun yeniden sarı-kırmızılı forma giymek istediği iddiaları gündemi meşgul etmişti.

MENAJER PİNO'DAN TEPKİ

Mauro Icardi nin menajerinden Galatasaray iddialarına sert yalanlama 1

Çıkan haberlerin ardından gazeteci Gustavo Mendez'e konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, geri dönüş iddialarını kesin bir dille yalanladı. Galatasaray yönetimiyle herhangi bir temas kurulmadığını vurgulayan Pino, iddiaları ortaya atan isimlere tepki göstererek bunların uydurma ve yalan haberler olduğunu dile getirdi.

GALATASARAY MACERASI SONA ERDİ

Mauro Icardi nin menajerinden Galatasaray iddialarına sert yalanlama 2

Oyuncunun sarı-kırmızılı kulüpteki geçmişine de değinen Pino, Galatasaray'daki dönemin kendileri için kapandığını belirterek bu süreci "Her güzel şey gibi bir başlangıcı ve sonu olan harika bir maceraydı" sözleriyle özetledi. Galatasaray formasıyla 134 resmi maça çıkan deneyimli forvet; 77 gol, 25 asistlik performans sergilemiş ve takımın kazandığı şampiyonluklarda kilit rol oynamıştı.

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