Altınordu, saha antrenmanlarına 11 Mayıs Pazartesi günü başlayacak

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Umarım bu süreci eski normale göre değil yeni normale göre hareket ederek geçiririz. Umarım futbol heyecanı yeniden başlar ama her şeyin başı sağlık." dedi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplumun her kesimiyle çok önemli bir mücadele verdiğini söyledi.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini kaydeden Eroğlu, "Bu dönemde futbol ailesinin üyeleri olarak bizlere düşen görev de evlerimize kapanmak, topluma 'evde kal' çağrıları yapmak, hareketlerimiz ve sözlerimizle bunu desteklemekti. Altınordu Kulübü ve ben bu açıdan mutluyum. Çünkü çorbada az da olsa tuzumuz oldu." diye konuştu.

- "Futbolu çok özledik"

TFF 1. Lig'de 6 haftalık bir maç periyodu kaldığını hatırlatan Eroğlu, futbolu çok özlediklerini dile getirdi.

Lige başlamayı istemenin her şey olmadığına dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti: