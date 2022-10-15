Altınordu-Samsunspor maçının ardından

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, "Kendi oyun kurgumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştık ve tabii ki rakibin on kişi kalması bizim için avantaj oldu." dedi.

Kahraman, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, iç sahada ilk galibiyetlerini aldıklarını, maç için söylenecek çok şey olduğunu ancak Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle galibiyete çok sevinemediklerini kaydetti.

Patlamada vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kahraman, şöyle konuştu:

"Tedavisi süren hastalara acil şifalar diliyorum. Samsunspor'un başında değerli hocam 10 seneden beri birlikte yanında yardımcı antrenörlüğü yaptığım değerli Hüseyin hocam vardı. Hem kulübümüz adına hem de tabii ki kendim adına çok duygusal bir maçtı. Samsunspor'a karşı çalışmalarımızı bir hafta boyunca yaptık. Rakibin zaaflarını değerlendirmek için iyi oyun sergilememiz gerektiğini çok iyi biliyordum. Kendi oyun kurgumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştık ve tabii ki rakibin on kişi kalması bizim için avantaj oldu. Dediğim gibi çok fazla da konuşmak istemiyorum. Duygusal bir maçtı benim adıma. Bundan sonra da Hüseyin hocama, Samsunspor'a da başarılar diliyorum."

- Eroğlu: "Özellikle son bölümde 2-1'den sonra beraberliği belki yakalayabilirdik ama atamadık."

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyet için geldikleri İzmir'de gördükleri erken kırmızı kartın dengelerini bozduğunu söyledi.

Rüzgarın da etkisiyle biraz daha savunmada kalmak istediklerini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü oyunu tutmak istedik. Kendi alanında bir kişi eksik de olsan, alanları kapatmak önemliydi. Yemeyeceğimiz her gol bizim için sürenin ilerlemesinde büyük bir avantajdı. Hamleleri genelde hücuma yaptık. Hücum anlamında biraz daha çabuk oyuncularla oynamak istedik. Çünkü savunmayı iyi yaparsak rakibin de üzerimize geleceğini planlayarak, arka alanları kullanmak hedefindeydik. Son haftalarda aslında başarılı olduğumuz bir duran toptan gol yedik. 1-0'dan sonra bir daha dengesiz yakalandığımız bir pozisyonda skor 2-0 oldu. Son ana kadar kazanma adına mücadele ettik. Özellikle son bölümde 2-1'den sonra beraberliği belki yakalayabilirdik ama atamadık. Sonuçta kaybettik. Mağlubiyeti iş kazası olarak değerlendiriyorum. Çünkü futbolda bunlar var."

Eroğlu, bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp önlerindeki maça bakacaklarını sözlerine ekledi.

