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Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: "Sadece transfer yapmak için oyuncu almayacağız"

18.01.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: "Sadece transfer yapmak için oyuncu almayacağız"

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, ikinci yarının ilk 2 maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını, müsabakaların belli bölümlerinde iyi oynamalarına ve öne geçmelerine rağmen bu üstünlüklerini koruyamadıklarını kaydetti.

Kalelerinde gördükleri basit gollerle sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldıklarını bildiren Eroğlu, "Daha çok çalışıp, daha az hata yapmamız gerekiyor. Oyunun kontrolünün elimizde olması gerekiyor." dedi.

Eroğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Sadece transfer yapmak için oyuncu almayacağız. Bize yararı olacak 3 oyuncuyu, takımımıza katkı sağlayacak oyuncular almak istiyoruz. Bunlar da gelince daha güçlü bir takım olacağız." diye konuştu.

Bu hafta İstanbulspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Eroğlu, "Bir an önce maçlarımızı kazanıp ligin alt sıralarından yukarılara doğru tırmanmak için sahamızda oynayacağımız İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz. Biz kazandıktan sonra diğer rakiplerin ne yaptığının önemi yok." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Altınordu'da sakatlıkları geçen Ahmet İlhan Özek ile Kürşad Sürmeli'nin takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

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