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Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, fikstürü değerlendirdi:

07.07.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Fikstürün bir avantajı ya da dezavantajı olduğunu düşünmüyoruz. Bizim felsefemizde sahanın içine girdiğin zaman içerisi dışarısı fark etmiyor"

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, fikstürü değerlendirdi:

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, önceki gün gerçekleştirilen fikstür çekimine ilişkin, "Ben iyi bir fikstürümüzün olduğunu düşünüyorum. İlk maçımıza kadar iyi hazırlanıp kulübümüzün kuruluşunun 100. yılında sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, ilk etap kamp çalışmalarının iyi bir şekilde sürdüğünü aktararak, "Tempo ve coşkulu bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bayramda iki gün futbolcularımıza izin vereceğiz. Sonrasında yine tesislerimizde 10 günlük bir kamp daha yapacağız. Bu süre içinde 5 tane de hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu fikstür çekimini de değerlendiren Ufuk Kahraman, şunları kaydetti:

"Fikstürün bir avantajı ya da dezavantajı olduğunu düşünmüyoruz. Bizim felsefemizde sahanın içine girdiğin zaman içerisi dışarısı fark etmiyor. Sadece ev sahibi takımın taraftar avantajı oluyor. Biz takım olarak sahaya girince o taraftarı da duymuyoruz. Ben iyi bir fikstürümüzün olduğunu düşünüyorum. İlk maçımıza kadar iyi hazırlanıp kulübümüzün kuruluşunun 100. yılında sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

Öte yandan, yeni sezon hazırlıklarına İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam eden İzmir ekibinde yeni transfer Safa Kınalı'nın da takımla çalışmalara başladığı belirtildi.

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